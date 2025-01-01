Een community die een gewoonte wordt
Community
84% van de activiteit op Mighty is geleid door leden. Zo doen ze dat.
Verschillende communities, verschillende stijlen
Een feed of chat. Het hart van je community. Kies er één en begin met bouwen.
Feed
Berichten, peilingen, vragen en evenementen
Alles waarvoor je leden terugkomen, allemaal op één plek.
Chat
Gesprekken in real-time
De voordeur voor communities die Slack, Discord en WhatsApp verlaten — en alles ontdekken wat Mighty verder kan.
Een pediatrische gezondheidscommunity met slechts 85 leden behaalde een 94% maandelijks actieve rate en 79% draagvlak binnen 30 dagen op Mighty.
Een online universiteit creëerde haar eerste echte digitale campus waar 83% van de studenten maandelijks terugkeert en 70% via de merkapp op Mighty verbindt.
Een horrorfan-community behaalde $515K ARR met 4.500 leden die 2 miljoen bijdragen leverden — plus een 93% retentie van omzet op Mighty.
Peilingen & vragen
Vragen en peilingen zorgen voor meer reacties en opmerkingen op Mighty dan elk ander type content. Zo komen je leden met elkaar in gesprek.
Meerkeuzepeilingen
Laat leden stemmen en zien waar zij staan. Ideaal voor beslissingen, ijsbrekers en het starten van debat.
Open vragen
Geen opties, alleen antwoorden. Stimuleer leden om verhalen en ervaringen te delen. De reacties gaan vanzelf.
Geplande vragen
Stel dagelijkse of wekelijkse vragen van tevoren in. Houd het gesprek gaande zonder moeite.
AI Vraaggenerator
Weet je niet wat je moet vragen? AI doet suggesties die aansluiten bij jouw community. Met één klik plaatsen.
Een spiritualiteitscommunity haalde $114K ARR met peilingen die meer dan 100 reacties opleverden en reeksen die dagelijkse deelname stimuleerden.
Een mondiale leiderschap foundation verenigde 1.026 fellows in meer dan 60 landen op Mighty, die daarvoor verspreid waren over WhatsApp-groepen.
Livestream
Een wekelijkse livestream kan het kloppend hart zijn van een actieve community. Ga live, leer elkaar kennen en geef iedereen een reden om elke week te komen.
Live Chat & Reactions Leden kijken niet alleen—ze praten, reageren en verbinden live met elkaar.
Gasten op beeld Haal gasten of leden live op beeld voor panels, interviews en leden in de schijnwerpers.
HD-kwaliteit Stream tot 1080p afhankelijk van je plan met eenmalige betaling. Professionele kwaliteit native binnen je community.
Evenementen
Geef je leden een reden om te komen. Een kalender die ze bekijken, events waar ze RSVP'en, en een ritme waardoor ze steeds terugkomen.
Eventkalender Al je events op één plek. Leden zien wat er aankomt en missen nooit wat belangrijk is.
RSVP's & Herinneringen Leden zeggen toe, krijgen herinneringen en zijn erbij. Geen spookevents meer.
Betaalde events Vraag een bedrag voor toegang tot een individueel event—een workshop, een masterclass, een livesessie. Eén event, één prijs.
Een meditatie-community bereikte $864K ARR in de eerste maand met maandelijkse uitdagingen, korte trajecten en live-evenementen met meer dan 120 aanmeldingen.
Gamificatie
Reeksen en klassementen die je zou verwachten. Unieke erkenning—leden belonen elkaar voor de communitywaarden.
Reeksen
Leden bouwen momentum door elke dag op te komen dagen. Een eenvoudige mechaniek die een sterke gewoonte creëert.
Erkenningen
Stel je communitywaarden vast en laat leden elkaar erkennen met de punten die ze krijgen door reeksen.
Klassenmenten
Rangschik leden op verdiende erkenning, niet op activiteit. Je community beslist wie opvalt.
Een bijbelse talen-community groeide naar $139K ARR nadat ze erkenningen lanceerden waarmee leden hun reeksen actief bijhouden en beloningen verdienen.
Meerdere functies in een Ruimte
Als je net begint, is focus het belangrijkst. Maar als je wilt opschalen, zorgen Ruimtes met meerdere functies ervoor dat je alles bij elkaar kunt houden — beschikbaar vanaf het Scale Plan.
Eén Ruimte. Alles bij elkaar.
Leden blijven in de flow—niet meer hoppen tussen tabbladen.
Wat je in een Ruimte kunt plaatsen
Cursussen
Lessen, toetsen en certificeringen.
Activiteitenfeed
Posts, Peilingen, vragen en discussies.
Livestream
Ga live met gasten, live Chat en reacties.
Evenementen
Live of virtueel, eenmalig of herhalend.
Leden
Bekijk wie er in de Ruimte is en leg contact.
Pagina's
Eenvoudige webpagina's voor extra uitleg of begeleiding.
Zet functies aan of uit.
Jij ontwerpt de ervaring.
Eén plek om heen te gaan. 84% door leden geleide activiteit. Dat gebeurt als leden niet verdwalen.
Welkomst-checklist
Maak van nieuwe leden actieve bijdragers. Een stapsgewijze Welkomst-checklist die echt wordt voltooid.
99%
van de winstgevende Mighty Networks gebruikt de Welkomst-checklist
92%
van de winstgevende Mighty Networks past deze aan
Breid uit wat jouw community kan doen
Extensies
Embeds, integraties en API's. Voeg content toe, koppel tools die je al gebruikt en bouw wat je nodig hebt.
Embeds
Als het online is, werkt het met Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, je AI-tweeling—2000+ apps die je leden kunnen gebruiken zonder je community te verlaten.
Integraties
Zapier Kit voor e-mail, Delphi voor AI-tweelingen, Zapier voor al het andere. Plus trackingpixels voor Google Analytics, Meta en TikTok. Eén keer verbinden, altijd verbonden.
API's
Verstuur sms-meldingen. Maak aangepaste klassementen. Bouw eigen apps. Wat je maar wilt. Jouw community, uitgebreid.
