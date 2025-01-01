Verbind wat je al gebruikt
Integraties
Behoud de tools die voor jou werken. Koppel Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels en meer.
Genereer binnen enkele seconden links voor evenementen
Native Zoom
Ingebouwd livestreamen of Zoom — aan jou de keus. Koppel één keer, start altijd direct een meeting.
Start vergaderingen en ga live wanneer je wilt
Koppel Zoom en maak direct links aan
Een ingebouwde connectie maakt het eenvoudig & intuïtief
Synchroniseer leden automatisch met Kit's e-mailmarketing
Kit
Leden synchroniseren direct. Segmenteer via tags. Verstuur de juiste mails naar de juiste personen.
Synchroniseer leden automatisch
Heldere Mighty-contentmodules direct in je Kit-editor
Gebruik tags om leden automatisch te segmenteren voor gerichte campagnes en promoties
Stel je eigen AI Digital Twin in
Delphi
Train een AI-versie van jezelf en voeg deze direct toe aan je community. Leden krijgen altijd antwoorden — in jouw toon.
Train je digitale twin met jouw content en expertise
Voeg het toe aan elke ruimte of cursus
Vergroot je aanwezigheid zonder meer tijd te besteden
Automatiseer verder dan Mighty
Zapier
Verbind met honderden apps. Start acties overal waar je bedrijf actief is.
Uitbreidende bibliotheek van Zapier-triggers en -acties
Assistenten voor contentcreatie
Eenvoudige koppelingen zorgen ervoor dat je netwerk- en ruimteledenbeheer heel eenvoudig verloopt
Houd bij wat telt
Trackingcodes
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — zie waar je leden vandaan komen.
Ondersteuning voor Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
