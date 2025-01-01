Integraties

Verbind wat je al gebruikt

Behoud de tools die voor jou werken. Koppel Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels en meer.

Genereer binnen enkele seconden links voor evenementen

Native Zoom

Ingebouwd livestreamen of Zoom — aan jou de keus. Koppel één keer, start altijd direct een meeting.

Start vergaderingen en ga live wanneer je wilt

Koppel Zoom en maak direct links aan

Een ingebouwde connectie maakt het eenvoudig & intuïtief

Native Zoom
Kit

Synchroniseer leden automatisch met Kit's e-mailmarketing

Kit

Leden synchroniseren direct. Segmenteer via tags. Verstuur de juiste mails naar de juiste personen.

Synchroniseer leden automatisch

Heldere Mighty-contentmodules direct in je Kit-editor

Gebruik tags om leden automatisch te segmenteren voor gerichte campagnes en promoties

Synchroniseer leden automatisch met Kit's e-mailmarketing

Kit

Leden synchroniseren direct. Segmenteer via tags. Verstuur de juiste mails naar de juiste personen.

Synchroniseer leden automatisch

Heldere Mighty-contentmodules direct in je Kit-editor

Gebruik tags om leden automatisch te segmenteren voor gerichte campagnes en promoties

Kit

Stel je eigen AI Digital Twin in

Delphi

Train een AI-versie van jezelf en voeg deze direct toe aan je community. Leden krijgen altijd antwoorden — in jouw toon.

Train je digitale twin met jouw content en expertise

Voeg het toe aan elke ruimte of cursus

Vergroot je aanwezigheid zonder meer tijd te besteden

Delphi
Zapier

Automatiseer verder dan Mighty

Zapier

Verbind met honderden apps. Start acties overal waar je bedrijf actief is.

Uitbreidende bibliotheek van Zapier-triggers en -acties

Assistenten voor contentcreatie

Eenvoudige koppelingen zorgen ervoor dat je netwerk- en ruimteledenbeheer heel eenvoudig verloopt

Automatiseer verder dan Mighty

Zapier

Verbind met honderden apps. Start acties overal waar je bedrijf actief is.

Uitbreidende bibliotheek van Zapier-triggers en -acties

Assistenten voor contentcreatie

Eenvoudige koppelingen zorgen ervoor dat je netwerk- en ruimteledenbeheer heel eenvoudig verloopt

Zapier

Houd bij wat telt

Trackingcodes

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — zie waar je leden vandaan komen.

Ondersteuning voor Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

© 2025 Mighty Networks. Alle rechten voorbehouden.

