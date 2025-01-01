Native tools, echte resultaten
Marketing
Gratis uitdagingen, live evenementen en mini-cursussen zijn nu de krachtigste funnels — en je runt ze allemaal op Mighty. Landingspagina's brengen mensen binnen. Afrekenen maakt ze betalend.
Beperkte lidmaatschappen
Organiseer een gratis uitdaging, mini-cursus of live evenement voordat leden zich aansluiten. Leden ervaren echte waarde. Jij hebt sneller en beter betaald resultaat.
Een voorproefje, geen teaser
Geef meteen echte waarde. Genoeg om leden resultaat te laten zien — én meer te willen.
Ingebouwde conversie
Promotionele prompts, geautomatiseerde berichten en afrekenen binnen de ruimte.
Snel naar betaald
Als ze klaar zijn, is upgraden direct mogelijk. Geen drempels. Geen overdracht.
Draait helemaal zelf
Automatiseer het welkom, de nudges en de upgrade-prompts. Je bouwt het één keer.
Een community voor vrouwen en mindset voegde in 4 dagen $120K ARR toe door prijsverhoging, een 3-daagse uitdaging en afsluiten van inschrijving voor urgentie.
Hoe je beperkte lidmaatschappen inzet
Valideer je idee voordat je verder gaat
Niet zeker of mensen willen betalen?Start een betaalde 30-daagse uitdaging met een beperkte ruimte — zonder verdere belofte. 10 mensen die je $49 betalen is $490 en het bewijs dat je idee werkt.Onze AI Cohost begeleidt je bij het uitvoeren met Community Design™.
Hoe je beperkte lidmaatschappen inzet
Sla freemium over
Freemium-niveaus leren leden juist niet te betalen. Communities zonder gratis plannen converteren 2x beter dan met freemium.Freemium zegt "blijf zo lang je wilt." Beperkte ruimtes zeggen "dit is er mogelijk — klaar voor meer?"
Een duurzame gezondheidscommunity bereikte $9,8M ARR met uitdagingen die leden converteren en automatisering voor onboarding, badges en deelname aan evenementen op Mighty.
Jouw voordeur
Landingspagina's
Hoog renderende marketingpagina's die 'misschien' omzetten in 'vertel me meer'.
Volledig aanpasbaar
Jouw merk, jouw afbeeldingen, jouw stem. Elke pagina lijkt op jou, niet op een sjabloon.
Prijzen, voordelen, afrekenen
Alles wat een lid nodig heeft om te ontdekken en te kopen, op één plek.
Test wat werkt
Zet aanbiedingen naast elkaar. Houd aan wat convert.
Lanceer meerdere aanbiedingen
Eén per aanbod, publiek of campagne.
Richt je op verschillende doelgroepen
Verschillende pagina's voor verschillende mensen.
Het juiste aanbod op het juiste moment
Promobanners
Gerichte berichten binnen je community — gebaseerd op wie leden zijn, niet alleen hun gedrag.
Doelgroep selecteren
Wanneer een lid zich aanmeldt bij je netwerk, verwelkom hem of haar persoonlijk met een DM. Nodig ze later uit voor het perfecte abonnement.
Stel je tijdsvenster in
Plaats een banner voor een week, dag of een flitsactie. Jij bepaalt wanneer hij zichtbaar is en weer verdwijnt.
Met één tik afrekenen
Banner linkt direct naar je aanbod. Leden zien het, tikken en kopen.
Een coachingscommunity organiseerde een 3-daagse uitdaging en sloot daarna inschrijving voor urgentie waardoor $120K extra ARR werd behaald in slechts 4 dagen.
Wat converteert momenteel echt?
Groei-strategieën staan nooit stil. Hier zijn de 5 meest effectieve funnels op Mighty — van eerste lancering tot de miljoen dollar-grens.
Top 5 groeistrategieën nu
Uitdagingen
Gratis of voordelig, creëer een tijdgebonden, gestructureerde uitdaging en laat mensen proeven van je aanbod.
Live-evenementen
Host een summit, workshop of AMA. Haal mensen binnen. Laat zien wat mogelijk is.
Mini-cursussen
Gratis of voordelig, bied directe echte waarde in een beperkte ruimte. Vang interesse. Koester tot betaald.
Flitsacties
Tijdelijk tarief dat urgentie creëert. Promocode maakt het makkelijk.
Lidaanmeldingen
Je beste leden brengen meer leden. Mond-tot-mondreclame blijft het beste converteren.
Het gemiddelde Launch Plan Host op Mighty verdient $4.800 per jaar en begint met de bestaande contacten.
Nog één ding...
Jouw merk in de app stores
Jouw community in de Apple App Store en Google Play. Leden zoeken, vinden je en downloaden — met 82-96% van de engagement via de apps.
Doorzoekbaar
Prospects en leden vinden je op naam in de App Store en Google Play.
Downloadbaar
Met één tik geïnstalleerd. Je community op het thuisscherm.
Deelbaar
Leden delen een app, geen link. Hij verspreidt zich zoals een app hoort te doen.
Geloofwaardig
Een App Store-vermelding laat zien dat je echt bent. Beoordelingen en reviews bouwen vertrouwen voordat ze lid worden.
Een truckerscommunity startte een $5 First Mile instapprogramma dat leden omzet in hun volledige training-ecosysteem.
De vraag over e-mailmarketing
Hoe zit het met e-mailmarketing?
De links naar je plannen en ruimtes kun je eenvoudig kopiëren en in elke e-mail of website plaatsen. Integratie is niet nodig.Het moeilijke is de strategie. Wat bied je aan? Hoe positioneer je het? Wat zorgt dat mensen in actie komen? Dat is het werk van Community Design™ en waar de features op deze pagina voor bedoeld zijn.Er zijn talloze platforms die je gratis e-mails laten versturen. Wij bouwen native functies waar die echt resultaat opleveren.
