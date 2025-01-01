Native tools, echte resultaten

Marketing

Gratis uitdagingen, live evenementen en mini-cursussen zijn nu de krachtigste funnels — en je runt ze allemaal op Mighty. Landingspagina's brengen mensen binnen. Afrekenen maakt ze betalend.

Probeer Mighty gratis
Marketing Hero Image

Beperkte lidmaatschappen

Organiseer een gratis uitdaging, mini-cursus of live evenement voordat leden zich aansluiten. Leden ervaren echte waarde. Jij hebt sneller en beter betaald resultaat.

Limited Memberships video preview

Een voorproefje, geen teaser

Geef meteen echte waarde. Genoeg om leden resultaat te laten zien — én meer te willen.

Ingebouwde conversie

Promotionele prompts, geautomatiseerde berichten en afrekenen binnen de ruimte.

Snel naar betaald

Als ze klaar zijn, is upgraden direct mogelijk. Geen drempels. Geen overdracht.

Draait helemaal zelf

Automatiseer het welkom, de nudges en de upgrade-prompts. Je bouwt het één keer.

Background image
Een community voor vrouwen en mindset voegde in 4 dagen $120K ARR toe door prijsverhoging, een 3-daagse uitdaging en afsluiten van inschrijving voor urgentie.

Hoe je beperkte lidmaatschappen inzet

Valideer je idee voordat je verder gaat

Niet zeker of mensen willen betalen?Start een betaalde 30-daagse uitdaging met een beperkte ruimte — zonder verdere belofte. 10 mensen die je $49 betalen is $490 en het bewijs dat je idee werkt.Onze AI Cohost begeleidt je bij het uitvoeren met Community Design™.

Start je gratis proefperiode
5-Night Meal Challenge phone mockup
5-Night Meal Challenge with upgrade popup

Hoe je beperkte lidmaatschappen inzet

Sla freemium over

Freemium-niveaus leren leden juist niet te betalen. Communities zonder gratis plannen converteren 2x beter dan met freemium.Freemium zegt "blijf zo lang je wilt." Beperkte ruimtes zeggen "dit is er mogelijk — klaar voor meer?"

Start je gratis proefperiode

Hoe je beperkte lidmaatschappen inzet

Sla freemium over

Freemium-niveaus leren leden juist niet te betalen. Communities zonder gratis plannen converteren 2x beter dan met freemium.Freemium zegt "blijf zo lang je wilt." Beperkte ruimtes zeggen "dit is er mogelijk — klaar voor meer?"

Start je gratis proefperiode
5-Night Meal Challenge with upgrade popup
Background image
Een duurzame gezondheidscommunity bereikte $9,8M ARR met uitdagingen die leden converteren en automatisering voor onboarding, badges en deelname aan evenementen op Mighty.

Jouw voordeur

Landingspagina's

Hoog renderende marketingpagina's die 'misschien' omzetten in 'vertel me meer'.

Volledig aanpasbaar

Jouw merk, jouw afbeeldingen, jouw stem. Elke pagina lijkt op jou, niet op een sjabloon.

Prijzen, voordelen, afrekenen

Alles wat een lid nodig heeft om te ontdekken en te kopen, op één plek.

Landing pages showing Trailheads, Feed the Flock, and Nomad Money communities

Test wat werkt

Zet aanbiedingen naast elkaar. Houd aan wat convert.

Lanceer meerdere aanbiedingen

Eén per aanbod, publiek of campagne.

Richt je op verschillende doelgroepen

Verschillende pagina's voor verschillende mensen.

Het juiste aanbod op het juiste moment

Promobanners

Gerichte berichten binnen je community — gebaseerd op wie leden zijn, niet alleen hun gedrag.

Doelgroep selecteren

Wanneer een lid zich aanmeldt bij je netwerk, verwelkom hem of haar persoonlijk met een DM. Nodig ze later uit voor het perfecte abonnement.

Stel je tijdsvenster in

Plaats een banner voor een week, dag of een flitsactie. Jij bepaalt wanneer hij zichtbaar is en weer verdwijnt.

Met één tik afrekenen

Banner linkt direct naar je aanbod. Leden zien het, tikken en kopen.

Phone mockups showing promotional banners, events, and courses
Background image
Een coachingscommunity organiseerde een 3-daagse uitdaging en sloot daarna inschrijving voor urgentie waardoor $120K extra ARR werd behaald in slechts 4 dagen.

Wat converteert momenteel echt?

Groei-strategieën staan nooit stil. Hier zijn de 5 meest effectieve funnels op Mighty — van eerste lancering tot de miljoen dollar-grens.

Live Events and Replays with flash sale popup

Top 5 groeistrategieën nu

Uitdagingen

Gratis of voordelig, creëer een tijdgebonden, gestructureerde uitdaging en laat mensen proeven van je aanbod.

Live-evenementen

Host een summit, workshop of AMA. Haal mensen binnen. Laat zien wat mogelijk is.

Mini-cursussen

Gratis of voordelig, bied directe echte waarde in een beperkte ruimte. Vang interesse. Koester tot betaald.

Flitsacties

Tijdelijk tarief dat urgentie creëert. Promocode maakt het makkelijk.

Lidaanmeldingen

Je beste leden brengen meer leden. Mond-tot-mondreclame blijft het beste converteren.

Het gemiddelde Launch Plan Host op Mighty verdient $4.800 per jaar en begint met de bestaande contacten.

Nog één ding...

Jouw merk in de app stores

Jouw community in de Apple App Store en Google Play. Leden zoeken, vinden je en downloaden — met 82-96% van de engagement via de apps.

Bel een aanvraag in
Feed the Flock app in the App Store with phone mockup

Doorzoekbaar

Prospects en leden vinden je op naam in de App Store en Google Play.

Downloadbaar

Met één tik geïnstalleerd. Je community op het thuisscherm.

Deelbaar

Leden delen een app, geen link. Hij verspreidt zich zoals een app hoort te doen.

Geloofwaardig

Een App Store-vermelding laat zien dat je echt bent. Beoordelingen en reviews bouwen vertrouwen voordat ze lid worden.

Background image
Een truckerscommunity startte een $5 First Mile instapprogramma dat leden omzet in hun volledige training-ecosysteem.

De vraag over e-mailmarketing

Hoe zit het met e-mailmarketing?

De links naar je plannen en ruimtes kun je eenvoudig kopiëren en in elke e-mail of website plaatsen. Integratie is niet nodig.Het moeilijke is de strategie. Wat bied je aan? Hoe positioneer je het? Wat zorgt dat mensen in actie komen? Dat is het werk van Community Design™ en waar de features op deze pagina voor bedoeld zijn.Er zijn talloze platforms die je gratis e-mails laten versturen. Wij bouwen native functies waar die echt resultaat opleveren.

Bekijk de volledige lijst met marketingfuncties

Alle functies bekijken

Marketing is nog maar het begin.

Een community om te verzamelen. Leden om aan te sluiten. Cursus om te geven. Omzet om te verdienen. Netwerkbeheer om alles te regelen.

Community

Community

Courses

Cursussen

Members

Leden

Payments

Betalingen

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Begin bij je contacten, niet bij een publiek.

14 dagen. Geen creditcard nodig.

Begin gratis

Product

CommunityCursussenLedenMarketingBetalingenAdminAI Cohost

Extensies

API'sIntegratiesEmbedsAutomatiseringen

Prijzen

Launch PlanScale PlanGrowth PlanAlle plannen

Mighty Pro

Pro-functiesPro DienstenPro Casestudy'sNon-profitorganisaties

Diensten

StrategieOntwerpMigratieMighty Experts

Hulpmiddelen

BoekPodcastMasterclassCase studiesMomentum ListProducttrainingHelpcentrum

Bedrijf

OverCarrièresTrust CenterGebruiksvoorwaardenPrivacybeleidToegankelijkheid

Vergelijkingen

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Download de app

Start je gratis proefperiode

14 dagen. Geen creditcard nodig.

Product

CommunityCursussenLedenMarketingBetalingenAdminAI Cohost

Extensies

API'sIntegratiesEmbedsAutomatiseringen

Prijzen

Launch PlanScale PlanGrowth PlanAlle plannen

Mighty Pro

Pro-functiesPro DienstenPro Casestudy'sNon-profitorganisaties

Diensten

StrategieOntwerpMigratieMighty Experts

Hulpmiddelen

BoekPodcastMasterclassCase studiesMomentum ListProducttrainingHelpcentrum

Bedrijf

OverCarrièresTrust CenterGebruiksvoorwaardenPrivacybeleidToegankelijkheid

Vergelijkingen

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Alle rechten voorbehouden.

© 2025 Mighty Networks. Alle rechten voorbehouden.