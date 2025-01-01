Echte relaties, niet alleen profielen

People who show up for each other

Dit is People Magic

Mensen die voor elkaar opkomen

De meeste platforms maken van jou een knelpunt. Mighty maakt van jou de host van een feestje dat zichzelf runt.Wanneer leden met elkaar verbinden, blijven ze — en zorgt people magic AI dat die connecties sneller ontstaan.

Background image
Een bedrijf dat Griekse eilandretraites organiseert, startte een £8,99/maand digitaal lidmaatschap op Mighty om de transformatie tussen evenementen voort te zetten.
Background image
Een veteranen-community haalde 1 miljoen bijdragen in één jaar met slechts 2.200 leden op Mighty.
Background image
Een machinebrei-community groeide naar $183K ARR met gezamenlijke breiprojecten en uitdagingen waardoor hobbyisten elke maand terugkwamen op Mighty.

Ledenprofielen

Elke lid heeft een profiel dat laat zien wie zij zijn, wat ze behaald hebben en wat jullie gemeen hebben.

Member Profiles - showing profile cards, custom fields, and badges

Overeenkomsten tonen

Leden zien wat zij gemeen hebben met andere leden — dezelfde antwoorden, locatie, overgang.

Custom Fields

Vraag wat belangrijk is. Locatie, doelen, ervaring — alles waarmee leden elkaar kunnen vinden.

Badges & reeksen

Toon oprichtersleden, afgeronde cursussen, voltooide uitdagingen en behaalde erkenning.

Explore Who's Here - Members directory with similar interests

Ontdek wie er is

Elk profiel is een kans om te zien wie andere soortgelijke leden zijn in de hele community.

Leden bij jou in de buurt Ontmoet leden in dezelfde stad, regio of tijdzone. Online connecties worden echte ontmoetingen.

Leden zoals jij Ontmoet leden met vergelijkbare antwoorden, vergelijkbare reis, vergelijkbare doelen.

Bouw echte relaties

Het moment dat een lid direct contact zoekt, begint een relatie. Chat. Reacties. Direct berichten.

Directe Berichten Zie je iemand interessants in een bericht, evenement of profiel? Met één tik chatten.

Tekst- & Spraakberichten Typ een bericht of stuur een spraakbericht in privé- of groepschats.

Groepsintroducties Mensenmagie bouwt de groepen, leden bouwen relaties.

Build Real Relationships - Direct messaging chat interface

93% nauwkeurigheid

Kunnen ledenconnecties jouw succes voorspellen?

Onze data toont met 93% nauwkeurigheid aan dat een community slaagt of faalt op basis van het aantal en de frequentie waarmee leden contact met elkaar maken. Daarom roepen we in koor over het 84% ledengeleide activiteitspercentage van Mighty.

Betrek

Vragen starten gesprekken. Reacties verdiepen het. Chat houdt het gaande.

Engage - Polls, Comments, and Chat features on mobile devices

Peilingen & vragen

De meest natuurlijke manier waarop leden hun verhalen delen en elkaar ontdekken.

Reacties

Reacties activeren notificaties. Hoe meer leden bijdragen, hoe meer anderen terugkomen.

Chat

Realtime gesprekken die relaties verdiepen en mensen laten terugkomen.

Background image
Een nutrigenomics-community voor zorgprofessionals groeide tot 7.295 leden en $180K ARR op Mighty.

Leden die zich gezien voelen, blijven langer

Belangrijkste leden-automatiseringen

Verwelkom nieuwe leden. Herken de betrokkenen. Activeer de stillen opnieuw. Automatiseringen zijn een van de belangrijkste redenen waarom communities op Mighty zo goed behouden blijven.

Member automations interface showing engagement features
Nieuwe leden verwelkomen

Wanneer iemand lid wordt, ontploft er confetti en krijgen ze een persoonlijk bericht.

Eerste Posts erkennen

Als een lid zijn eerste bijdrage levert, ontvangen ze een Badge. Maak participatie zichtbaar.

Beloning voor bijdragers

Verdien een Badge voor 10 Posts. Bij 50 krijg je een communityleider-Badge.

Heractiveer de inactieve

Als een lid een week stil blijft, stuur dan een bericht om hem of haar terug te halen.

Upgrade de betrokkenen

Wanneer een lid een bijdrage-mijlpaal bereikt, nodig ze dan uit in een geavanceerde Ruimte.

Background image
Een community over geloof, familie en financiën groeide naar 1.000+ groepen in 77 landen — 2,5 jaar voor op schema op Mighty.
Background image
Een singles-community groeide naar 222 leden in de eerste 90 dagen met een 100% actieve ledengraad op Mighty.
Background image
Een beauty-professionals-community bereikte meer dan 1.000 leden en 5.000 bijdragen in de eerste maanden — door mond-tot-mondreclame op Mighty.

Leden zijn slechts het begin.

Een community om te verzamelen. Cursussen om te geven. Omzet om te verdienen. Marketing om te groeien. Beheer om alles te runnen.

Community

Community

Courses

Cursussen

Marketing

Marketing

Payments

Betalingen

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Product

CommunityCursussenLedenMarketingBetalingenAdminAI Cohost

Extensies

API'sIntegratiesEmbedsAutomatiseringen

Prijzen

Launch PlanScale PlanGrowth PlanAlle plannen

Mighty Pro

Pro-functiesPro DienstenPro Casestudy'sNon-profitorganisaties

Diensten

StrategieOntwerpMigratieMighty Experts

Hulpmiddelen

BoekPodcastMasterclassCase studiesMomentum ListProducttrainingHelpcentrum

Bedrijf

OverCarrièresTrust CenterGebruiksvoorwaardenPrivacybeleidToegankelijkheid

Vergelijkingen

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Download de app

Start je gratis proefperiode

14 dagen. Geen creditcard nodig.

© 2025 Mighty Networks. Alle rechten voorbehouden.

