Echte relaties, niet alleen profielen
Leden
84% van de activiteit op Mighty is door leden geleid. Je leden komen niet alleen voor jou — ze komen voor elkaar.Wij noemen het people magic.
Dit is People Magic
Mensen die voor elkaar opkomen
De meeste platforms maken van jou een knelpunt. Mighty maakt van jou de host van een feestje dat zichzelf runt.Wanneer leden met elkaar verbinden, blijven ze — en zorgt people magic AI dat die connecties sneller ontstaan.
Dit is People Magic
Mensen die voor elkaar opkomen
De meeste platforms maken van jou een knelpunt. Mighty maakt van jou de host van een feestje dat zichzelf runt.Wanneer leden met elkaar verbinden, blijven ze — en zorgt people magic AI dat die connecties sneller ontstaan.
Een bedrijf dat Griekse eilandretraites organiseert, startte een £8,99/maand digitaal lidmaatschap op Mighty om de transformatie tussen evenementen voort te zetten.
Een veteranen-community haalde 1 miljoen bijdragen in één jaar met slechts 2.200 leden op Mighty.
Een machinebrei-community groeide naar $183K ARR met gezamenlijke breiprojecten en uitdagingen waardoor hobbyisten elke maand terugkwamen op Mighty.
Ledenprofielen
Elke lid heeft een profiel dat laat zien wie zij zijn, wat ze behaald hebben en wat jullie gemeen hebben.
Overeenkomsten tonen
Leden zien wat zij gemeen hebben met andere leden — dezelfde antwoorden, locatie, overgang.
Custom Fields
Vraag wat belangrijk is. Locatie, doelen, ervaring — alles waarmee leden elkaar kunnen vinden.
Badges & reeksen
Toon oprichtersleden, afgeronde cursussen, voltooide uitdagingen en behaalde erkenning.
Ontdek wie er is
Elk profiel is een kans om te zien wie andere soortgelijke leden zijn in de hele community.
Leden bij jou in de buurt Ontmoet leden in dezelfde stad, regio of tijdzone. Online connecties worden echte ontmoetingen.
Leden zoals jij Ontmoet leden met vergelijkbare antwoorden, vergelijkbare reis, vergelijkbare doelen.
Ontdek wie er is
Elk profiel is een kans om te zien wie andere soortgelijke leden zijn in de hele community.
Leden bij jou in de buurt Ontmoet leden in dezelfde stad, regio of tijdzone. Online connecties worden echte ontmoetingen.
Leden zoals jij Ontmoet leden met vergelijkbare antwoorden, vergelijkbare reis, vergelijkbare doelen.
Bouw echte relaties
Het moment dat een lid direct contact zoekt, begint een relatie. Chat. Reacties. Direct berichten.
Directe Berichten Zie je iemand interessants in een bericht, evenement of profiel? Met één tik chatten.
Tekst- & Spraakberichten Typ een bericht of stuur een spraakbericht in privé- of groepschats.
Groepsintroducties Mensenmagie bouwt de groepen, leden bouwen relaties.
93% nauwkeurigheid
Kunnen ledenconnecties jouw succes voorspellen?
Onze data toont met 93% nauwkeurigheid aan dat een community slaagt of faalt op basis van het aantal en de frequentie waarmee leden contact met elkaar maken. Daarom roepen we in koor over het 84% ledengeleide activiteitspercentage van Mighty.
Betrek
Vragen starten gesprekken. Reacties verdiepen het. Chat houdt het gaande.
Peilingen & vragen
De meest natuurlijke manier waarop leden hun verhalen delen en elkaar ontdekken.
Reacties
Reacties activeren notificaties. Hoe meer leden bijdragen, hoe meer anderen terugkomen.
Chat
Realtime gesprekken die relaties verdiepen en mensen laten terugkomen.
Een nutrigenomics-community voor zorgprofessionals groeide tot 7.295 leden en $180K ARR op Mighty.
Leden die zich gezien voelen, blijven langer
Belangrijkste leden-automatiseringen
Verwelkom nieuwe leden. Herken de betrokkenen. Activeer de stillen opnieuw. Automatiseringen zijn een van de belangrijkste redenen waarom communities op Mighty zo goed behouden blijven.
Nieuwe leden verwelkomen
Wanneer iemand lid wordt, ontploft er confetti en krijgen ze een persoonlijk bericht.
Eerste Posts erkennen
Als een lid zijn eerste bijdrage levert, ontvangen ze een Badge. Maak participatie zichtbaar.
Beloning voor bijdragers
Verdien een Badge voor 10 Posts. Bij 50 krijg je een communityleider-Badge.
Heractiveer de inactieve
Als een lid een week stil blijft, stuur dan een bericht om hem of haar terug te halen.
Upgrade de betrokkenen
Wanneer een lid een bijdrage-mijlpaal bereikt, nodig ze dan uit in een geavanceerde Ruimte.
Een community over geloof, familie en financiën groeide naar 1.000+ groepen in 77 landen — 2,5 jaar voor op schema op Mighty.
Een singles-community groeide naar 222 leden in de eerste 90 dagen met een 100% actieve ledengraad op Mighty.
Een beauty-professionals-community bereikte meer dan 1.000 leden en 5.000 bijdragen in de eerste maanden — door mond-tot-mondreclame op Mighty.
Start je gratis proefperiode
14 dagen. Geen creditcard nodig.