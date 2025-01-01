Gebruikt door 95% van alle Mighty Hosts
Cursussen
De meeste cursussen worden niet afgerond. Maar Mighty-cursussen komen met community, verantwoordelijkheid en de flexibiliteit om ze zo in te richten dat je leden resultaten boeken.
Aantrekkelijk op elk platform
Cursussen die direct een premium waarde uitstralen zodra leden landen — en hun aandacht vasthouden tot het einde.
Secties & Lesonderdelen
Organiseer content in duidelijke secties. Leden weten altijd waar ze zijn en wat het volgende is.
Voortgangsregistratie
Leden zien hoe ver ze zijn gekomen. Jij ziet wie er betrokken is en wie vastloopt.
Drip & planning
Publiceer lessen volgens schema of ontgrendel content naarmate leden vorderen. Jij bepaalt het tempo.
Quizzen & Certificaten
Test begrip. Beloon afronding. Geef leden iets om te verdienen.
Een financiële educatie-community voor Latino's behaalde $260K ARR met 3.559 leden die $49/maand betalen op Mighty.
Een precisiegeweer-trainingsmerk groeide naar 10.579 leden dankzij online cursussen én persoonlijke elite-ervaringen op Mighty.
Een online kunstacademie overschreed $8,4M ARR met 52% van de leden die actief bijdragen aan hun cursussen op Mighty.
Uitdagingen, bibliotheken, gewoontetrackers en meer
95% van de Mighty Hosts verdient geld met cursussen — maar niet op de manier die je denkt. Dit is wat ze daadwerkelijk bouwen.
Cursussen
Gestructureerd leren, goed uitgevoerd.
Premium levering van het klassieke cursusmodel.
Top 5 andere toepassingen
Uitdagingen
Tijdgebonden, gestructureerd, gemaakt voor verantwoordelijkheid. Het format dat leidt tot afronding.
Hulpmiddelbibliotheken
On-demand content die leden kunnen doorzoeken en op elk moment kunnen herbekijken.
Gewoontetrackers
Leden volgen hun voortgang richting een doel. Reset en herhaal.
Evenementherhalingen
Elke livestream wordt georganiseerde, doorzoekbare content.
Leden in de spotlight
Zet oprichtersleden, winnaars van uitdagingen of topbijdragers in de schijnwerpers.
Hetzelfde hulpmiddel, andere verpakking.
Bouw wat je leden resultaten oplevert.
De gemiddelde prijs van een enkele cursus of uitdaging op Mighty is $350.
Een bekende organisatie-expert genereerde $1,49M ARR uit een $2.250 certificeringscursus op Mighty.
Waarom afrondingspercentages hoger zijn op Mighty
Community-gedreven cursussen
Op andere platforms staan cursussen op zichzelf. Alleen op Mighty staan ze samen — in dezelfde ruimte, met dezelfde leden.
De cursus is de structuur
Geef je leden het kader voor resultaten en transformatie die ze niet alleen kunnen bereiken.
De community is de motor achter afronding
Leden zien anderen in dezelfde cursus, dezelfde les, dezelfde groep. Voortgang wordt gedeeld. Verantwoording houdt ze in beweging.
Een massage-academy behaalde $96.900 ARR met lidmaatschappen van $22,99/maand en certificeringsprogramma's van $1.399 op Mighty.
Een familiemaaltijd-community die ouders leert baby's hetzelfde eten te geven als de rest van de familie, bereikte $139K ARR met 400+ recepten op Mighty.
Zelfdraaiende cursussen
Meest gebruikte cursusautomatiseringen
Verwelkom nieuwe studenten. Vier mijlpalen. Heractiveer leden die stilvallen. Automatiseringen zijn één van de belangrijkste redenen waarom cursussen op Mighty zo winstgevend zijn.
Welkom
Verwelkom leden automatisch. Stel verwachtingen. Wijs ze naar lesonderdeel één.
Vier voortgang
Vier mijlpalen. Laat confetti zien. Stuur aanmoediging bij het afronden van een sectie.
Heractiveer wie vastloopt
Wanneer een lid halverwege een cursus stopt, stuur een bericht om ze terug te halen.
Upsell-aanbiedingen
Wanneer een lid een cursus afrondt → Presenteer meteen je volgende aanbod zolang het momentum er is.
VIP-uitnodiging
Wanneer een lid meerdere cursussen afrondt → Nodig ze uit voor een gevorderde ruimte.
