Aantrekkelijk op elk platform

Cursussen die direct een premium waarde uitstralen zodra leden landen — en hun aandacht vasthouden tot het einde.

Secties & Lesonderdelen

Organiseer content in duidelijke secties. Leden weten altijd waar ze zijn en wat het volgende is.

Voortgangsregistratie

Leden zien hoe ver ze zijn gekomen. Jij ziet wie er betrokken is en wie vastloopt.

Drip & planning

Publiceer lessen volgens schema of ontgrendel content naarmate leden vorderen. Jij bepaalt het tempo.

Quizzen & Certificaten

Test begrip. Beloon afronding. Geef leden iets om te verdienen.

Een financiële educatie-community voor Latino's behaalde $260K ARR met 3.559 leden die $49/maand betalen op Mighty.
Een precisiegeweer-trainingsmerk groeide naar 10.579 leden dankzij online cursussen én persoonlijke elite-ervaringen op Mighty.
Een online kunstacademie overschreed $8,4M ARR met 52% van de leden die actief bijdragen aan hun cursussen op Mighty.

Uitdagingen, bibliotheken, gewoontetrackers en meer

95% van de Mighty Hosts verdient geld met cursussen — maar niet op de manier die je denkt. Dit is wat ze daadwerkelijk bouwen.

Cursussen
7-Day Kickstart Challenge course interface on mobile showing video lessons

Gestructureerd leren, goed uitgevoerd.

Premium levering van het klassieke cursusmodel.

Top 5 andere toepassingen
Uitdagingen

Tijdgebonden, gestructureerd, gemaakt voor verantwoordelijkheid. Het format dat leidt tot afronding.

Hulpmiddelbibliotheken

On-demand content die leden kunnen doorzoeken en op elk moment kunnen herbekijken.

Gewoontetrackers

Leden volgen hun voortgang richting een doel. Reset en herhaal.

Evenementherhalingen

Elke livestream wordt georganiseerde, doorzoekbare content.

Leden in de spotlight

Zet oprichtersleden, winnaars van uitdagingen of topbijdragers in de schijnwerpers.

Hetzelfde hulpmiddel, andere verpakking.

Bouw wat je leden resultaten oplevert.

De gemiddelde prijs van een enkele cursus of uitdaging op Mighty is $350.
Een bekende organisatie-expert genereerde $1,49M ARR uit een $2.250 certificeringscursus op Mighty.

Waarom afrondingspercentages hoger zijn op Mighty

Community-gedreven cursussen

Op andere platforms staan cursussen op zichzelf. Alleen op Mighty staan ze samen — in dezelfde ruimte, met dezelfde leden.

De cursus is de structuur

Geef je leden het kader voor resultaten en transformatie die ze niet alleen kunnen bereiken.

De community is de motor achter afronding

Leden zien anderen in dezelfde cursus, dezelfde les, dezelfde groep. Voortgang wordt gedeeld. Verantwoording houdt ze in beweging.

Een massage-academy behaalde $96.900 ARR met lidmaatschappen van $22,99/maand en certificeringsprogramma's van $1.399 op Mighty.
Een familiemaaltijd-community die ouders leert baby's hetzelfde eten te geven als de rest van de familie, bereikte $139K ARR met 400+ recepten op Mighty.

Zelfdraaiende cursussen

Meest gebruikte cursusautomatiseringen

Verwelkom nieuwe studenten. Vier mijlpalen. Heractiveer leden die stilvallen. Automatiseringen zijn één van de belangrijkste redenen waarom cursussen op Mighty zo winstgevend zijn.

Welkom

Verwelkom leden automatisch. Stel verwachtingen. Wijs ze naar lesonderdeel één.

Vier voortgang

Vier mijlpalen. Laat confetti zien. Stuur aanmoediging bij het afronden van een sectie.

Heractiveer wie vastloopt

Wanneer een lid halverwege een cursus stopt, stuur een bericht om ze terug te halen.

Upsell-aanbiedingen

Wanneer een lid een cursus afrondt → Presenteer meteen je volgende aanbod zolang het momentum er is.

VIP-uitnodiging

Wanneer een lid meerdere cursussen afrondt → Nodig ze uit voor een gevorderde ruimte.

Mobile app showing course automations with a completion celebration popup

Cursussen zijn slechts het begin.

Een community om te verzamelen. Leden om te verbinden. Omzet om te verdienen. Marketing om te groeien. Beheer om alles te runnen.

Community

Community

Members

Leden

Marketing

Marketing

Payments

Betalingen

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Maak cursussen die mensen echt afmaken.

