Een coachingslidmaatschap verkocht 847 plaatsen voor $2.497 per stuk, goed voor meer dan $2,1 miljoen omzet op Mighty.
Een netwerk voor gezondheidsinnovatie heeft drie betaalde lagen van $208, $833 en $2.083 per maand in één centraal platform op Mighty.

Native betalingen maken het verschil

Checkout die converteert

Een snelle, eenvoudige checkout-flow—op web en mobiel. Geen obstakels. Geen afhakers. Leden betalen en kunnen direct starten.

Mooie marketingmomenten

Presenteer je aanbod met eigen afbeeldingen of video's, Branding en structuur.

Directe toegang

Leden betalen en zijn meteen binnen. Geen wachttijd, geen handmatige goedkeuringen, geen extra stappen.

Checkout flow showing Productivity for Professors membership purchase

Prijs het op jouw manier

Flexibele betalingsopties

Ontmoet je leden waar ze zijn. Meer opties betekent minder bezwaren.

Meerdere intervallen

Jaarlijks, maandelijks, wekelijks, dagelijks of eenmalige betalingsintervallen.

Betalingsplannen in termijnen

Verdeel grote aankopen in kleinere betalingen.

Promocodes

Run flitsacties, beloon loyale leden of test prijzen.

Meerdere valuta's

Leden betalen in hun lokale valuta. Jij wordt in jouw eigen valuta betaald.

Een community voor kapperseducatie verdiende $158K in het eerste jaar met $49/maand lidmaatschappen op Mighty.

Wat bied je aan. Wat reken je. Hoe start je.

Wat kopen mensen?

Community en verantwoordelijkheid—niet alleen meer content of toegang tot jou.Begin met een Community Design™ lidmaatschap—maandthema's, een wekelijkse kalender en dagelijkse vragen voor mensen op hetzelfde pad.

Wat willen mensen betalen?

Mensen letten op waar ze voor betalen. Het gemiddelde lidmaatschap op Mighty is $48/maand.Hoog genoeg om betrokken leden aan te trekken. Laag genoeg om "ja" te zeggen.

Hoe krijg ik mijn eerste 10 leden?

Begin met je bestaande contacten. Zij zijn misschien jouw ideale lid of kennen jouw ideale lid.Startende Hosts op ons Launch Plan verdienen gemiddeld $4.800/jaar met deze strategie.

Een pediatrische gezondheidscommunity met 85 leden behaalde $172K ARR en hield 94% maandelijks actieve leden op Mighty.
Een faith- & empowerment-community voor vrouwen haalde een 100% actieve ledengraad en $48.9K ARR op Mighty.

Omzet op de automatische piloot

Belangrijkste betaalautomatiseringen

Nieuwe kopers taggen. Directe toegang ontgrendelen. Nazorg bij annuleringen. Automatiseringen zijn één van de belangrijkste redenen waarom communities op Mighty zo winstgevend zijn.

Nieuwe kopers taggen

Koopt iemand een plan met eenmalige betaling? Voeg een Tag toe. Zo kun je kopers apart berichten van kijkers.

Direct toegang ontgrendelen

Bij aankoop ontvangen ze automatisch een uitnodiging voor de juiste Ruimtes. Geen handwerk, geen wachttijd.

Vier de aankoop

Als iemand converteert vanuit een gratis proefperiode, verschijnt er confetti en een welkomstbericht.

Nazorg na annuleringen

Stopt iemand? Voeg een Tag toe en stuur automatisch een bericht.

VIP-uitnodiging

Als een lid 6+ maanden verlengt of kiest voor een hoger plan met eenmalige betaling, stuur dan een uitnodiging voor een exclusieve Ruimte.

Een certificeringscommunity voor belastingprofessionals vulde een $9.995 programma met wekelijkse coaching en groepen op Mighty.

Betalingen zijn pas het begin.

Een community om te verzamelen. Leden om te verbinden. Cursussen om te geven. Marketing om te groeien. Beheer om alles te runnen.

Community

Community

Courses

Cursussen

Members

Leden

Marketing

Marketing

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

