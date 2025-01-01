Resultados em Primeiro Lugar, Em Todos os Estágios

Admin

Seja ao lançar seu primeiro desafio ou ao estar pronto para apps com marca própria, as ferramentas certas de admin quando você precisar delas.

Teste o Mighty Gratuitamente
Admin Member List

Um Backend para Cada Estágio

Simples quando você está lançando. Poderoso quando estiver escalando. Veja o que você obtém no backend da sua Mighty Network.

Lançar

Comece simples. Um Checklist de Boas-vindas, um plano, um Feed de Atividades. O resto pode esperar até você ganhar tração.

Saiba mais

Dimensionar

Pronto para migrar ou expandir? Ajudamos a levar seus membros e pagamentos junto. Depois, conecte seu stack com APIs, Zapier, Kit e mais de 2.000 embeds.

Saiba mais

Growth

Pronto para expandir o que já funciona? Audiências, funis e suporte dedicado — além de estratégias exclusivas de crescimento e masterminds.

Saiba mais
Backend for Every Stage - Newsletter and Kit integration on mobile
Background image
Uma franquia de comunidades escalou para US$ 11,7 milhões ARR ao simplificar onboarding, distintivos e participação em eventos com os recursos e automações de admin do Mighty.

Mighty Insights™

Engajamento, retenção, receita, atividade dos membros — tudo em um dashboard. Saiba quem está participando, o que está funcionando e onde focar em seguida.

Mighty Insights Dashboard

Explore dashboards completos

Veja o todo ou detalhe. Filtre por recurso, data e Espaço.

Encontre os maiores contribuintes

Veja quem está promovendo conversas e construa uma cultura de embaixadores.

Identifique conteúdos populares

Descubra padrões e aposte no que os membros mais amam.

Acompanhe Receita

Relatórios de receita, desempenho do plano e detalhes de pagamento em um só lugar.

APIs

Sua Mighty Network é extensível. APIs de Admin e APIs de membro headless (em breve) permitem conectar ao seu stack e criar fluxos personalizados — sem precisar do Zapier.

Saiba mais
Sincronize e Automatize

Conecte ao seu CRM, ative alertas de churn, automatize fluxos de pagamentos de sistemas externos.

Crie Experiências Personalizadas

Rankings personalizados, resumos por IA, correspondência de mentores, widgets de membro — o que você precisar.

API Documentation

Automações

Dê boas-vindas a novos membros, reconheça marcos, reengaje os mais quietos. Configure uma vez, economize horas toda semana.

Saiba mais
Automations Settings Panel

Boas-vindas & Onboarding

Envie mensagens automaticamente para novos membros, convide para espaços e estimule o preenchimento do perfil.

Reconhecimento

Conceda distintivos, solte confetes, comemore marcos assim que acontecem.

Relacionamentos

Conecte membros com base em campos personalizados, tags ou progresso no curso.

Retenção

Recompense sequências, celebre contribuições e transforme os membros mais engajados em embaixadores.

Background image
Uma comunidade de corredores dobrou a assinatura para 2.300+ membros pagantes usando automações para onboarding, testes gratuitos e códigos promocionais.

O Que Realmente Está Funcionando

Nossas automações mais populares agora

Essas são as automações impulsionando resultados nas comunidades de maior faturamento hoje em dia.

Concluir Lição → Distintivo

A automação mais comum no Mighty. Membros concluem uma lição, recebem um distintivo no perfil.

Concluir Lição → Pop-up

As principais comunidades exibem um pop-up ao final de cada lição — normalmente uma mensagem de parabéns ou link para a próxima oferta.

Concluir Seção → Distintivo

Mesma ideia, mas um marco maior. Membros concluem uma seção inteira e ganham um distintivo.

Comprar Bundle → Adicionar Tag

Comunidades de sucesso usam isso para segmentar mensagens e acompanhar quem comprou o quê.

Adicionar Tag → Convidar para o Espaço

Tags liberam espaços. Hosts usam isso para controlar acesso — compre um plano, ganhe uma tag, seja convidado para o espaço.

Automation popup showing course completion with upsell offer
Background image
Uma comunidade de profissionais da saúde saiu do Circle após frustração com baixo engajamento e agora acompanha 68% de membros ativos mensalmente entre 645 pessoas no Mighty.

Conecte o que Você Já Usa

Integrações

Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de rastreamento — mantenha as ferramentas que funcionam para você. Tudo conectado.

Vá ao ar instantaneamente. Escolha a transmissão ao vivo nativa do Mighty ou integração com o Zoom.

Sincronize, Automatize, Acompanhe. Kit para e-mail, Zapier para workflows e pixels de rastreamento para anúncios.

Seu Gêmeo Digital de IA. Integre o Delphi para que membros possam conversar com uma IA treinada no seu conteúdo.

Saiba mais
Integrations Panel with Kit integration
Embeds in Mighty Networks - Phantom Frequency

2.000+ apps. Uma Plataforma.

Incorporações

Se está na internet, provavelmente funciona com o Mighty. Vídeos, formulários, agendamento, documentos — apenas cole e pronto.

URLs ou trechos de código. Não precisa de APIs. É só copiar e colar.

Use em todo lugar. Cursos, publicações, páginas — na web e no celular.

Funcionalidade Completa. Seus embeds funcionam do jeito certo.

Saiba mais

2.000+ apps. Uma Plataforma.

Incorporações

Se está na internet, provavelmente funciona com o Mighty. Vídeos, formulários, agendamento, documentos — apenas cole e pronto.

URLs ou trechos de código. Não precisa de APIs. É só copiar e colar.

Use em todo lugar. Cursos, publicações, páginas — na web e no celular.

Funcionalidade Completa. Seus embeds funcionam do jeito certo.

Saiba mais
Embeds in Mighty Networks - Phantom Frequency
Background image
Uma comunidade de caminhoneiros chegou a US$ 186 mil ARR em três meses com boas-vindas automáticas, check-ins e reconhecimento de membros.

Mantenha Sua Comunidade Segura

Moderação

Comunidades privadas ou pagas são diferentes — com menos usuários mal-intencionados. Veja como a plataforma lida se algum passar despercebido.

Ações com um clique. Reveja relatórios e resolva rapidamente.

Filtro de Palavras-chave. Defina regras e bloqueie conteúdo automaticamente.

Moderação com IA. Marque assuntos antes de virarem problemas.

Moderation Panel - Reported Content

Mighty Pro

Apps com sua marca, horas de estratégia e uma equipe para garantir resultados. Quando você quer orientação especializada e o caminho mais rápido para resultados.

Mighty Pro - Branded Apps in App Store

Equipe de lançamento dedicada

Ajudamos a definir sua estratégia e arquitetar sua Mighty Pro Network para entregar resultados.

Seus próprios aplicativos com sua marca

O upgrade mais óbvio para os melhores resultados. 2,5x mais engajamento que nossos outros planos.

Estratégia Quando Você Quiser

Múltiplos níveis de suporte — incluindo acesso a orientação de especialistas conforme necessário.

Sucesso do Cliente

Alguém que conhece seu negócio e mantém você no caminho certo.

Veja a lista completa de recursos de admin

Ver Todos os Recursos

Admin é só o começo.

Uma comunidade para reunir. Membros para conectar. Cursos para ensinar. Receita para ganhar. Marketing para crescer.

Comunidade

Comunidade

Courses

Cursos

Members

Membros

Marketing

Marketing

Payments

Pagamentos

AI Cohost

AI Cohost

Veja o admin por si mesmo.

14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

Comece Gratuitamente

Produto

ComunidadeCursosMembrosMarketingPagamentosAdminAI Cohost

Extensões

APIsIntegraçõesIncorporaçõesAutomações

Preços

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos os planos

Mighty Pro

Recursos ProServiços ProCases de Sucesso ProSem fins lucrativos

Serviços

EstratégiaDesignMigraçãoMighty Experts

Recursos

LivroPodcastMasterclassEstudos de CasoMomentum ListTreinamento de ProdutoCentral de Ajuda

Empresa

SobreCarreirasCentro de ConfiançaTermos de ServiçoPolítica de PrivacidadeAcessibilidade

Comparações

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Baixe o app

Comece seu teste grátis

14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

Produto

ComunidadeCursosMembrosMarketingPagamentosAdminAI Cohost

Extensões

APIsIntegraçõesIncorporaçõesAutomações

Preços

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos os planos

Mighty Pro

Recursos ProServiços ProCases de Sucesso ProSem fins lucrativos

Serviços

EstratégiaDesignMigraçãoMighty Experts

Recursos

LivroPodcastMasterclassEstudos de CasoMomentum ListTreinamento de ProdutoCentral de Ajuda

Empresa

SobreCarreirasCentro de ConfiançaTermos de ServiçoPolítica de PrivacidadeAcessibilidade

Comparações

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Todos os direitos reservados.

© 2025 Mighty Networks. Todos os direitos reservados.