Resultados em Primeiro Lugar, Em Todos os Estágios
Admin
Seja ao lançar seu primeiro desafio ou ao estar pronto para apps com marca própria, as ferramentas certas de admin quando você precisar delas.
Um Backend para Cada Estágio
Simples quando você está lançando. Poderoso quando estiver escalando. Veja o que você obtém no backend da sua Mighty Network.
Lançar
Comece simples. Um Checklist de Boas-vindas, um plano, um Feed de Atividades. O resto pode esperar até você ganhar tração.
Dimensionar
Pronto para migrar ou expandir? Ajudamos a levar seus membros e pagamentos junto. Depois, conecte seu stack com APIs, Zapier, Kit e mais de 2.000 embeds.
Growth
Pronto para expandir o que já funciona? Audiências, funis e suporte dedicado — além de estratégias exclusivas de crescimento e masterminds.
Uma franquia de comunidades escalou para US$ 11,7 milhões ARR ao simplificar onboarding, distintivos e participação em eventos com os recursos e automações de admin do Mighty.
Mighty Insights™
Engajamento, retenção, receita, atividade dos membros — tudo em um dashboard. Saiba quem está participando, o que está funcionando e onde focar em seguida.
Explore dashboards completos
Veja o todo ou detalhe. Filtre por recurso, data e Espaço.
Encontre os maiores contribuintes
Veja quem está promovendo conversas e construa uma cultura de embaixadores.
Identifique conteúdos populares
Descubra padrões e aposte no que os membros mais amam.
Acompanhe Receita
Relatórios de receita, desempenho do plano e detalhes de pagamento em um só lugar.
APIs
Sua Mighty Network é extensível. APIs de Admin e APIs de membro headless (em breve) permitem conectar ao seu stack e criar fluxos personalizados — sem precisar do Zapier.
Sincronize e Automatize
Conecte ao seu CRM, ative alertas de churn, automatize fluxos de pagamentos de sistemas externos.
Crie Experiências Personalizadas
Rankings personalizados, resumos por IA, correspondência de mentores, widgets de membro — o que você precisar.
Automações
Dê boas-vindas a novos membros, reconheça marcos, reengaje os mais quietos. Configure uma vez, economize horas toda semana.
Boas-vindas & Onboarding
Envie mensagens automaticamente para novos membros, convide para espaços e estimule o preenchimento do perfil.
Reconhecimento
Conceda distintivos, solte confetes, comemore marcos assim que acontecem.
Relacionamentos
Conecte membros com base em campos personalizados, tags ou progresso no curso.
Retenção
Recompense sequências, celebre contribuições e transforme os membros mais engajados em embaixadores.
Uma comunidade de corredores dobrou a assinatura para 2.300+ membros pagantes usando automações para onboarding, testes gratuitos e códigos promocionais.
O Que Realmente Está Funcionando
Nossas automações mais populares agora
Essas são as automações impulsionando resultados nas comunidades de maior faturamento hoje em dia.
Concluir Lição → Distintivo
A automação mais comum no Mighty. Membros concluem uma lição, recebem um distintivo no perfil.
Concluir Lição → Pop-up
As principais comunidades exibem um pop-up ao final de cada lição — normalmente uma mensagem de parabéns ou link para a próxima oferta.
Concluir Seção → Distintivo
Mesma ideia, mas um marco maior. Membros concluem uma seção inteira e ganham um distintivo.
Comprar Bundle → Adicionar Tag
Comunidades de sucesso usam isso para segmentar mensagens e acompanhar quem comprou o quê.
Adicionar Tag → Convidar para o Espaço
Tags liberam espaços. Hosts usam isso para controlar acesso — compre um plano, ganhe uma tag, seja convidado para o espaço.
Uma comunidade de profissionais da saúde saiu do Circle após frustração com baixo engajamento e agora acompanha 68% de membros ativos mensalmente entre 645 pessoas no Mighty.
Conecte o que Você Já Usa
Integrações
Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de rastreamento — mantenha as ferramentas que funcionam para você. Tudo conectado.
Vá ao ar instantaneamente. Escolha a transmissão ao vivo nativa do Mighty ou integração com o Zoom.
Sincronize, Automatize, Acompanhe. Kit para e-mail, Zapier para workflows e pixels de rastreamento para anúncios.
Seu Gêmeo Digital de IA. Integre o Delphi para que membros possam conversar com uma IA treinada no seu conteúdo.
2.000+ apps. Uma Plataforma.
Incorporações
Se está na internet, provavelmente funciona com o Mighty. Vídeos, formulários, agendamento, documentos — apenas cole e pronto.
URLs ou trechos de código. Não precisa de APIs. É só copiar e colar.
Use em todo lugar. Cursos, publicações, páginas — na web e no celular.
Funcionalidade Completa. Seus embeds funcionam do jeito certo.
2.000+ apps. Uma Plataforma.
Incorporações
Se está na internet, provavelmente funciona com o Mighty. Vídeos, formulários, agendamento, documentos — apenas cole e pronto.
URLs ou trechos de código. Não precisa de APIs. É só copiar e colar.
Use em todo lugar. Cursos, publicações, páginas — na web e no celular.
Funcionalidade Completa. Seus embeds funcionam do jeito certo.
Uma comunidade de caminhoneiros chegou a US$ 186 mil ARR em três meses com boas-vindas automáticas, check-ins e reconhecimento de membros.
Mantenha Sua Comunidade Segura
Moderação
Comunidades privadas ou pagas são diferentes — com menos usuários mal-intencionados. Veja como a plataforma lida se algum passar despercebido.
Ações com um clique. Reveja relatórios e resolva rapidamente.
Filtro de Palavras-chave. Defina regras e bloqueie conteúdo automaticamente.
Moderação com IA. Marque assuntos antes de virarem problemas.
Mighty Pro
Apps com sua marca, horas de estratégia e uma equipe para garantir resultados. Quando você quer orientação especializada e o caminho mais rápido para resultados.
Equipe de lançamento dedicada
Ajudamos a definir sua estratégia e arquitetar sua Mighty Pro Network para entregar resultados.
Seus próprios aplicativos com sua marca
O upgrade mais óbvio para os melhores resultados. 2,5x mais engajamento que nossos outros planos.
Estratégia Quando Você Quiser
Múltiplos níveis de suporte — incluindo acesso a orientação de especialistas conforme necessário.
Sucesso do Cliente
Alguém que conhece seu negócio e mantém você no caminho certo.
Admin é só o começo.
Uma comunidade para reunir. Membros para conectar. Cursos para ensinar. Receita para ganhar. Marketing para crescer.
Comece seu teste grátis
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.