Community Design é a nossa IA
AI Cohost
Estratégia personalizada e configuração para cada etapa. Nada de IA genérica—um ponto de vista comprovado por $500M em resultados.
IA não genérica
IA feita para crescer negócios de comunidade
A maioria das plataformas só adiciona IA para cumprir requisito. Treinamos o AI Cohost no Community Design™ — a estratégia por trás de $500M em ganhos comunitários. Com base em 8 anos de aprendizados, o AI Cohost não só responde suas perguntas.Ele avisa gentilmente quando seu preço está baixo. Mostra quando sua oferta está complicada demais. Compartilha os funis de crescimento que mais funcionam agora—e como aplicar tudo à sua ideia.
Uma comunidade de profissionais de meia-idade teve um aumento de 73,7% em contribuições em 30 dias, com ofertas a partir de $25/mês no Mighty.
Uma comunidade de fé para mulheres jovens alcançou 100% de membros ativos e $48,9K de ARR transformando inspiração em mudança diária pelo Mighty.
Uma comunidade de notícias para surdos lançada em março conquistou 2.567 membros e $34K de ARR em menos de um mês no Mighty.
Seu Palco. Sua Estratégia.
AI Cohost se Adapta
O que você precisa com $500/mês não é o mesmo que com $50.000. O AI Cohost é ajustado ao seu plano.
Lançar
Conquiste seus primeiros 10 membros em 30 dias. O AI Cohost apoia desde a criação da oferta até usar seus contatos e fazer as primeiras vendas.
Dimensionar
Automatize o que funciona ou migre sem perder fôlego. O AI Cohost guia integrações, automações e playbooks de migração.
Cresça
Dobre sua receita com os funis certos. O AI Cohost ajuda a criar desafios, encontros, vendas-relâmpago e programas de indicação—sempre evitando complexidade desnecessária.
Garantir Resultados
Quando quiser mais que um AI Cohost. Estrategistas que já entregaram $500M em resultados, além de apps de marca que ativam 59% dos membros semanalmente — pule direto para os melhores resultados.
Uma comunidade de motociclistas faturou $258K de ARR ao melhorar navegação, onboarding e impulsionar publicações semanais — gerando 10 mil novas contribuições em um único mês no Mighty.
AI Cohost é treinado em Community Design
Estratégia encontra a configuração
O AI Cohost faz duas coisas: ajuda você a personalizar um Plano de Community Design™ para sua ideia — e depois te ajuda a configurar sua Mighty Network para colocar em prática.
Community Design™
Como faço para lançar uma comunidade paga?
A maioria tenta construir audiência primeiro—mas essa ordem é errada. O AI Cohost ensina como encontrar seus primeiros 10 membros pagantes entre seus contatos.
Como mover meus programas atuais para uma nova plataforma?
Atualize sua oferta e adicione um bônus para incentivar a migração. O AI Cohost mapeia a transição com base em quem você vai trazer e seus objetivos.
Quanto devo cobrar?
$48/mês é a média no Mighty. O AI Cohost orienta você a encontrar o preço ideal para sua oferta e membros.
Como posso crescer mais rápido?
Desafios, encontros e vendas-relâmpago funcionam agora. O AI Cohost mostra os funis certos para cada etapa.
Imagine essas perguntas respondidas com dados da plataforma e um ponto de vista—não só dicas genéricas.
Configuração da Plataforma
Como devo configurar meus espaços?
Menos do que você imagina. O AI Cohost estrutura tudo de acordo com suas ofertas e como os membros navegam entre elas.
Feed de atividades ou chat?
Feed para conteúdos, chat para conversas em tempo real. O AI Cohost recomenda com base em como os membros realmente se conectam.
Quais automações devo configurar?
Onboarding, reconhecimento, retenção—nessa ordem. O AI Cohost prioriza as que mais importam em cada etapa.
Como configurar múltiplas ofertas e audiências?
Páginas separadas, promoções separadas, públicos separados. O AI Cohost ajuda você a sequenciar tudo para não concorrer entre si.
Imagine tomar essas decisões baseado(a) no que funciona—com agentes que farão isso para você em breve.
Hosts que completam um Plano de Community Design têm 3x mais chance de atingir $500/mês nos primeiros 90 dias.
Uma comunidade de técnicas de tapping e liberdade emocional atingiu US$1,45M de ARR com mais de 6.000 membros aprendendo a reduzir o estresse no Mighty.
Uma comunidade de educação imobiliária bateu $542K de ARR no Mighty depois de adicionar automações que não tinha no Circle.
Uma comunidade de estudo jurídico cresceu de 22.000 para 82.000 membros e atingiu $167K de ARR, com 98% do engajamento sendo pelo celular, no Mighty.
Um gostinho do que você encontra por dentro
Converse com o Cohost
Uma prévia da estratégia e da orientação de configuração que espera por você lá dentro.
Community Design™
Seu Grande Propósito. Sua precificação. Seus temas mensais. Seu plano de lançamento. Perguntas estratégicas respondidas com um ponto de vista.
Configuração da Plataforma
Seus espaços. Suas automações. Sua página de destino. Jornada do membro. Decisões de configuração baseadas no que funciona.
Uma comunidade de pais alemã alcançou US$2,15M de ARR em 2 anos usando o AI Co-Host para criar desafios semanais engajadores para seus membros no Mighty.
AI Cohost é só o começo.
Uma comunidade para reunir. Membros para conectar. Cursos para ensinar. Receita para ganhar. Marketing para crescer.
Estratégia personalizada em minutos.
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.
Comece seu teste grátis
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.