IA não genérica

IA feita para crescer negócios de comunidade

A maioria das plataformas só adiciona IA para cumprir requisito. Treinamos o AI Cohost no Community Design™ — a estratégia por trás de $500M em ganhos comunitários. Com base em 8 anos de aprendizados, o AI Cohost não só responde suas perguntas.Ele avisa gentilmente quando seu preço está baixo. Mostra quando sua oferta está complicada demais. Compartilha os funis de crescimento que mais funcionam agora—e como aplicar tudo à sua ideia.