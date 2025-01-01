Automations

Escale o Que Funciona
Automações
Dê boas-vindas a novos membros, comemore marcos, reengaje os mais quietos — tudo no automático. Você configura uma vez. Funciona enquanto você precisar.
Cresça sem as dores do crescimento
Economize Horas Toda Semana
O que leva horas manualmente leva segundos com automações. O trabalho repetitivo desaparece. Os resultados não.
Guie seus membros, em cada etapa do processo.
"Automatize as jornadas, o engajamento e a retenção dos membros."
"Construa uma comunidade de $1M com a equipe que você tem hoje."
Multiplique seu crescimento por 10x ou 100x.
Configure novas automações em segundos.
Gerencie todos de um só painel no seu administrativo.
Gatilhos e Ações
Cada um de nossos planos vem com as automações que você precisa em cada estágio. Launch faz você começar. Scale adiciona potência. Growth libera tudo.E o Mighty Pro? É o caminho rápido para resultados garantidos.
Gatilhos
Launch Plan
Scale Plan
Growth Plan & Pro
Lição Concluída
Seção Concluída
Quiz Concluído
Questionário Reprovado
Distintivo Adicionado ou Removido
Tag adicionada ou removida
Respondeu a um campo personalizado
Resposta Alterada em um Campo Personalizado
Meta de sequência alcançada
Membro acumula número específico de pontos
Membro entra no ranking
Entrou ou Saiu do Espaço
-
Entrou ou Saiu da Rede
-
Checklist de Boas-Vindas Concluída
-
Plano adquirido/acessado ou cancelado
-
Removido do Plano
-
Convertido de Teste Gratuito
-
RSVP feito para evento
-
Evento Atingiu Número Específico de RSVPs
-
Participou de uma Transmissão ao Vivo em um Espaço
-
Membro atingiu número específico de postagens criadas
-
-
Membro alcançou nível específico de Embaixador
-
-
Membro comentou em uma postagem
-
-
Membro respondeu à enquete ou pergunta
-
-
Número de mensagens de chat alcançado em um Chat do Espaço
-
-
Membro inativo no espaço por tempo definido
-
-
Host Recebeu DM
-
-
Ações
Launch Plan
Scale Plan
Growth Plan & Pro
Adicionar ou Remover Distintivo
Adicionar ou Remover Tag
Conceder Pontos Extras
Convidar ou Remover do Espaço
-
Convidar ou Remover do Plano
-
Fechar ou Abrir RSVPs
-
Bem-vindo(a), novo(a) membro
-
Exibir Pop-Up com Confete Opcional
-
Enviar uma Mensagem Privada
-
-
Primeiras Impressões Automatizadas
Boas-vindas & Onboarding
Dar boas-vindas a novos membros instantaneamente
Um membro converte do teste grátis → envie uma DM personalizada mostrando quanto pode conquistar.
Use o que eles contam a você
Combine automações com respostas em campos personalizados. Envie mensagens diferentes com base nos objetivos, experiências ou interesses.
Indique o próximo passo para eles
Guie novos membros para o curso, desafio ou evento certo — automaticamente.
Automatize a Cultura da Sua Comunidade
Reconhecimento
Comemore o progresso à medida que ele acontece — do primeiro passo aos grandes marcos.
Recompensa por conclusão Um membro finaliza uma lição ou curso → ganhe um distintivo instantaneamente.
Incentive a contribuição Um membro faz um post ou comenta → reconheça por sua participação.
Destaque expertise Combine distintivos com respostas de Campos Personalizados para revelar quem sabe o quê.
Construa Conexões Entre Membros
Relacionamentos
"Crie uma experiência memorável e personalizada para cada membro, incentivando o progresso em grupo."
Conecte membros automaticamente Um membro entra → apresente-o a outros com objetivos, localizações ou interesses semelhantes.
Agrupar pelo que compartilham Use Campos Personalizados para combinar membros. Mesmo desafio, mesma turma, mesma jornada.
Progresso ao lado dos outros Membros veem quem está no mesmo caminho. Prestação de contas acontece sem que você precise facilitar.
Dê aos Membros um Motivo Para Voltar
Retenção
Recompense a consistência
Um membro alcança um marco de sequência → concede um distintivo. Reconheça o comportamento que você deseja ver mais vezes.
Reforce seus valores
Comemore as ações que importam para sua comunidade — contribuições, conclusões, conexões.
Forme seus embaixadores
Identifique seus membros mais engajados e convide-os para liderar — automaticamente.
