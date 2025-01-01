Escale o Que Funciona

Automações

Dê boas-vindas a novos membros, comemore marcos, reengaje os mais quietos — tudo no automático. Você configura uma vez. Funciona enquanto você precisar.

Automations

Cresça sem as dores do crescimento

Economize Horas Toda Semana

O que leva horas manualmente leva segundos com automações. O trabalho repetitivo desaparece. Os resultados não.

Guide your members, every step of the way.

Guie seus membros, em cada etapa do processo.

"Automatize as jornadas, o engajamento e a retenção dos membros."

Build a $1M community with the team you have today.

"Construa uma comunidade de $1M com a equipe que você tem hoje."

Multiplique seu crescimento por 10x ou 100x.

Set up new automations in seconds.

Configure novas automações em segundos.

Gerencie todos de um só painel no seu administrativo.

Gatilhos e Ações

Cada um de nossos planos vem com as automações que você precisa em cada estágio. Launch faz você começar. Scale adiciona potência. Growth libera tudo.E o Mighty Pro? É o caminho rápido para resultados garantidos.

Gatilhos

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Lição Concluída

Seção Concluída

Quiz Concluído

Questionário Reprovado

Distintivo Adicionado ou Removido

Tag adicionada ou removida

Respondeu a um campo personalizado

Resposta Alterada em um Campo Personalizado

Meta de sequência alcançada

Membro acumula número específico de pontos

Membro entra no ranking

Entrou ou Saiu do Espaço

-

Entrou ou Saiu da Rede

-

Checklist de Boas-Vindas Concluída

-

Plano adquirido/acessado ou cancelado

-

Removido do Plano

-

Convertido de Teste Gratuito

-

RSVP feito para evento

-

Evento Atingiu Número Específico de RSVPs

-

Participou de uma Transmissão ao Vivo em um Espaço

-

Membro atingiu número específico de postagens criadas

-

-

Membro alcançou nível específico de Embaixador

-

-

Membro comentou em uma postagem

-

-

Membro respondeu à enquete ou pergunta

-

-

Número de mensagens de chat alcançado em um Chat do Espaço

-

-

Membro inativo no espaço por tempo definido

-

-

Host Recebeu DM

-

-

Ações

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Adicionar ou Remover Distintivo

Adicionar ou Remover Tag

Conceder Pontos Extras

Convidar ou Remover do Espaço

-

Convidar ou Remover do Plano

-

Fechar ou Abrir RSVPs

-

Bem-vindo(a), novo(a) membro

-

Exibir Pop-Up com Confete Opcional

-

Enviar uma Mensagem Privada

-

-

Primeiras Impressões Automatizadas

Boas-vindas & Onboarding

Dar boas-vindas a novos membros instantaneamente

Um membro converte do teste grátis → envie uma DM personalizada mostrando quanto pode conquistar.

Use o que eles contam a você

Combine automações com respostas em campos personalizados. Envie mensagens diferentes com base nos objetivos, experiências ou interesses.

Indique o próximo passo para eles

Guie novos membros para o curso, desafio ou evento certo — automaticamente.

Dar boas-vindas a novos membros instantaneamente

Um membro converte do teste grátis → envie uma DM personalizada mostrando quanto pode conquistar.

Use o que eles contam a você

Combine automações com respostas em campos personalizados. Envie mensagens diferentes com base nos objetivos, experiências ou interesses.

Indique o próximo passo para eles

Guie novos membros para o curso, desafio ou evento certo — automaticamente.

Automatize a Cultura da Sua Comunidade

Reconhecimento

Comemore o progresso à medida que ele acontece — do primeiro passo aos grandes marcos.

Recompensa por conclusão Um membro finaliza uma lição ou curso → ganhe um distintivo instantaneamente.

Incentive a contribuição Um membro faz um post ou comenta → reconheça por sua participação.

Destaque expertise Combine distintivos com respostas de Campos Personalizados para revelar quem sabe o quê.

Automatize a Cultura da Sua Comunidade

Reconhecimento

Comemore o progresso à medida que ele acontece — do primeiro passo aos grandes marcos.

Recompensa por conclusão Um membro finaliza uma lição ou curso → ganhe um distintivo instantaneamente.

Incentive a contribuição Um membro faz um post ou comenta → reconheça por sua participação.

Destaque expertise Combine distintivos com respostas de Campos Personalizados para revelar quem sabe o quê.

Construa Conexões Entre Membros

Relacionamentos

"Crie uma experiência memorável e personalizada para cada membro, incentivando o progresso em grupo."

Conecte membros automaticamente Um membro entra → apresente-o a outros com objetivos, localizações ou interesses semelhantes.

Agrupar pelo que compartilham Use Campos Personalizados para combinar membros. Mesmo desafio, mesma turma, mesma jornada.

Progresso ao lado dos outros Membros veem quem está no mesmo caminho. Prestação de contas acontece sem que você precise facilitar.

Dê aos Membros um Motivo Para Voltar

Retenção

Recompense a consistência

Um membro alcança um marco de sequência → concede um distintivo. Reconheça o comportamento que você deseja ver mais vezes.

Reforce seus valores

Comemore as ações que importam para sua comunidade — contribuições, conclusões, conexões.

Forme seus embaixadores

Identifique seus membros mais engajados e convide-os para liderar — automaticamente.

Produto

ComunidadeCursosMembrosMarketingPagamentosAdminAI Cohost

Extensões

APIsIntegraçõesIncorporaçõesAutomações

Preços

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos os planos

Mighty Pro

Recursos ProServiços ProCases de Sucesso ProSem fins lucrativos

Serviços

EstratégiaDesignMigraçãoMighty Experts

Recursos

LivroPodcastMasterclassEstudos de CasoMomentum ListTreinamento de ProdutoCentral de Ajuda

Empresa

SobreCarreirasCentro de ConfiançaTermos de ServiçoPolítica de PrivacidadeAcessibilidade

Comparações

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Baixe o app

Comece seu teste grátis

14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

