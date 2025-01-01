Uma Comunidade que Vira Hábito

84% da atividade no Mighty é liderada por membros. Veja como.

Comunidades diferentes, estilos diferentes

Um feed ou chat. O coração da sua comunidade. Escolha um e comece a construir.

Feed
Feed interface showing posts, polls, and discussions

Posts, enquetes, perguntas e eventos

Tudo o que seus membros procuram está em um só lugar.

Chat
Chat interface showing real-time conversations

Conversas em tempo real

A porta de entrada para comunidades que estão deixando Slack, Discord e WhatsApp — e descobrindo tudo o que o Mighty pode fazer.

Background image
Uma comunidade de saúde pediátrica com apenas 85 membros atingiu 94% de taxa de atividade mensal e 79% contribuindo em 30 dias no Mighty.
Background image
Uma universidade online criou seu primeiro verdadeiro campus digital onde 83% dos estudantes retornam mensalmente e 70% se conectam pelo app personalizado no Mighty.
Background image
Uma comunidade de fãs de terror atingiu R$ 515 mil de ARR com 4.500 membros realizando 2 milhões de contribuições — além de 93% de retenção de receita no Mighty.

Enquetes e Perguntas

Perguntas e enquetes geram mais comentários e reações no Mighty do que qualquer outro tipo de conteúdo. É assim que seus membros começam a conversar entre si.

Polls and Questions interface

Enquetes de Múltipla Escolha

Deixe os membros votarem e verem as opiniões. Ótimo para decisões, quebra-gelo e estimular debates.

Perguntas em Aberto

Sem opções, apenas respostas. Provoque os membros a compartilhar histórias e experiências. Os comentários vão longe.

Perguntas Agendadas

Programe perguntas diárias ou semanais com antecedência. Mantenha a conversa fluindo sem esforço.

Gerador de perguntas de IA

Não sabe o que perguntar? A IA sugere perguntas adequadas para sua comunidade. Um clique para postar.

Background image
Uma comunidade de transformação espiritual alcançou R$ 114 mil de ARR com enquetes gerando mais de 100 respostas e sequências incentivando a participação diária.
Background image
Uma fundação global de liderança uniu 1.026 bolsistas em mais de 60 países no Mighty, que antes estavam dispersos em grupos do WhatsApp.

Transmissão ao vivo

Uma transmissão ao vivo semanal pode ser o coração de uma comunidade próspera. Vá ao ar, conheça o pessoal e dê a todos um motivo para participar toda semana.

Chat ao vivo & Reações Membros não apenas assistem — eles conversam, reagem e se conectam ao vivo.

Convidados na Tela Traga convidados ou membros para painéis, entrevistas e destaques de membros.

Qualidade HD Faça streaming em até 1080p conforme seu plano. Qualidade profissional, nativa da sua comunidade.

Transmissão ao vivo

Uma transmissão ao vivo semanal pode ser o coração de uma comunidade próspera. Vá ao ar, conheça o pessoal e dê a todos um motivo para participar toda semana.

Chat ao vivo & Reações Membros não apenas assistem — eles conversam, reagem e se conectam ao vivo.

Convidados na Tela Traga convidados ou membros para painéis, entrevistas e destaques de membros.

Qualidade HD Faça streaming em até 1080p conforme seu plano. Qualidade profissional, nativa da sua comunidade.

Eventos

Dê um motivo para seus membros aparecerem. Um calendário para consultar, eventos para confirmar presença e um ritmo para mantê-los engajados.

Calendário de eventos Todos seus eventos em um só lugar. Membros veem o que vem por aí e não perdem o que importa.

Confirmações & Lembretes Membros confirmam presença, recebem lembretes e participam. Nada de eventos "fantasma".

Eventos pagos Cobrança para acesso a um evento único — workshop, masterclass, sessão ao vivo. Um evento, um valor.

Background image
Uma comunidade de meditação alcançou R$ 864 mil de ARR em seu primeiro mês, com desafios mensais, jornadas curtas e eventos ao vivo com mais de 120 confirmações de presença.

Gamificação

Sequências e classificações como esperado. Reconhecimento exclusivo: membros premiam uns aos outros de acordo com os valores da sua comunidade.

Gamification interface with streaks and leaderboards

Sequências

Membros ganham ritmo participando todo dia. Um mecanismo simples que cria um hábito poderoso.

Reconhecimentos

Defina os valores da comunidade e permita que membros reconheçam outros usando os pontos ganhos por sequências.

Rankings

Classifique membros pelo reconhecimento recebido, não só pelas atividades. Sua comunidade decide quem se destaca.

Background image
Uma comunidade de línguas bíblicas alcançou R$ 139 mil de ARR após lançar reconhecimentos que os membros usam ativamente para monitorar sequências e ganhar recompensas.

Vários recursos em um Espaço

Se está começando, foco é tudo. Mas ao escalar, Espaços que permitem vários recursos facilitam manter tudo junto — disponível no Scale Plan e acima.

Um Espaço. Tudo junto.

Membros permanecem no fluxo — sem precisar pular entre abas.

O que pode colocar em um Espaço
Cursos

Lições, quizzes e certificações.

Feed de Atividades

Publicações, enquetes, perguntas e discussões.

Transmissão ao vivo

Vá ao ar com convidados, chat ao vivo e reações.

Eventos

Ao vivo ou virtual, único ou recorrente.

Membros

Veja quem está no Espaço e conecte-se.

Páginas

Páginas web simples para detalhar ou orientar.

Ative ou desative recursos.

Você desenha a experiência.

Um só lugar para acessar. 84% da atividade é liderada por membros. Isso acontece quando ninguém se perde.

Checklist de Boas-vindas

Transforme novos membros em colaboradores ativos. Um checklist de boas-vindas para completar passo a passo.

99%

das Mighty Networks lucrativas usam o Checklist de Boas-vindas

92%

das Mighty Networks lucrativas personalizam isso

Amplie o que sua comunidade pode fazer

Extensões

Embeds, integrações e APIs. Traga conteúdo, conecte as ferramentas que já usa e construa o que precisar.

Mighty Networks Extensions

Incorporações

Se está na internet, funciona com o Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, sua IA gêmea — mais de 2.000 apps que seus membros podem usar sem sair da comunidade.

Integrações

Zapier Kit para e-mail, Delphi para IA gêmea, Zapier para o resto. E pixels para Google Analytics, Meta e TikTok. Conecte uma vez, fique conectado.

APIs

Envie notificações SMS. Crie classificações personalizadas. Construa apps próprios. O que precisar. Sua comunidade, fortalecida.

Incorporações

Se está na internet, funciona com o Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, sua IA gêmea — mais de 2.000 apps que seus membros podem usar sem sair da comunidade.

Integrações

Zapier Kit para e-mail, Delphi para IA gêmea, Zapier para o resto. E pixels para Google Analytics, Meta e TikTok. Conecte uma vez, fique conectado.

APIs

Envie notificações SMS. Crie classificações personalizadas. Construa apps próprios. O que precisar. Sua comunidade, fortalecida.

Mighty Networks Extensions

Veja a lista completa de recursos da comunidade

Comunidade é só o começo.

Membros para se conectar. Cursos para ensinar. Receita para ganhar. Marketing para crescer. Admin para cuidar de tudo.

Courses

Cursos

Courses

Cursos

Members

Membros

Marketing

Marketing

Payments

Pagamentos

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Crie uma comunidade que vire hábito.

14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

