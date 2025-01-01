Conecte o que Você Já Usa
Integrações
Mantenha as ferramentas que funcionam para você. Conecte Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de rastreamento e mais.
Gere links para eventos em segundos
Zoom Nativo
Transmissão ao vivo própria ou via Zoom — a decisão é sua. Conecte uma vez, inicie reuniões a qualquer momento.
Inicie reuniões e faça transmissões ao vivo quando quiser
Conecte Zoom e crie links instantaneamente
Uma conexão integrada torna tudo simples e intuitivo
Sincronize os membros automaticamente com o Kit Email Marketing
Kit
Membros sincronizam instantaneamente. Segmente por tags. Envie os e-mails certos para as pessoas certas.
Sincronize membros automaticamente
Insira módulos de conteúdo Bright Mighty direto no editor do Kit
Use tags para segmentar automaticamente membros para comunicações e promoções específicas
Sincronize os membros automaticamente com o Kit Email Marketing
Kit
Membros sincronizam instantaneamente. Segmente por tags. Envie os e-mails certos para as pessoas certas.
Sincronize membros automaticamente
Insira módulos de conteúdo Bright Mighty direto no editor do Kit
Use tags para segmentar automaticamente membros para comunicações e promoções específicas
Configure seu próprio Gêmeo Digital de IA
Delphi
Treine uma versão de IA de si mesmo e incorpore diretamente em sua comunidade. Membros recebem respostas a qualquer hora — com a sua voz.
Treine seu gêmeo digital com seu conteúdo e expertise
Incorpore em qualquer Espaço ou curso
Escalone sua presença sem escalar seu tempo
Automatize além do Mighty
Zapier
Conecte a centenas de apps. Dispare ações em qualquer lugar que seu negócio funciona.
Biblioteca crescente de gatilhos e ações do Zapier
Assistências para criação de conteúdo
Conexões simples para facilitar a gestão de assinaturas de rede e Espaço
Automatize além do Mighty
Zapier
Conecte a centenas de apps. Dispare ações em qualquer lugar que seu negócio funciona.
Biblioteca crescente de gatilhos e ações do Zapier
Assistências para criação de conteúdo
Conexões simples para facilitar a gestão de assinaturas de rede e Espaço
Monitore o que importa
Códigos de Rastreamento
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — veja de onde vêm seus membros.
Suporte ao Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
Comece seu teste grátis
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.