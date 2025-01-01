Conecte o que Você Já Usa

Integrações

Mantenha as ferramentas que funcionam para você. Conecte Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de rastreamento e mais.

Gere links para eventos em segundos

Zoom Nativo

Transmissão ao vivo própria ou via Zoom — a decisão é sua. Conecte uma vez, inicie reuniões a qualquer momento.

Inicie reuniões e faça transmissões ao vivo quando quiser

Conecte Zoom e crie links instantaneamente

Uma conexão integrada torna tudo simples e intuitivo

Native Zoom
Kit

Sincronize os membros automaticamente com o Kit Email Marketing

Kit

Configure seu próprio Gêmeo Digital de IA

Delphi

Treine uma versão de IA de si mesmo e incorpore diretamente em sua comunidade. Membros recebem respostas a qualquer hora — com a sua voz.

Treine seu gêmeo digital com seu conteúdo e expertise

Incorpore em qualquer Espaço ou curso

Escalone sua presença sem escalar seu tempo

Delphi
Zapier

Monitore o que importa

Códigos de Rastreamento

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — veja de onde vêm seus membros.

Suporte ao Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

