Marketing

Marketing

Desafios gratuitos, eventos ao vivo e minicursos são os funis mais poderosos no momento — e você pode rodar todos eles no Mighty. Landing Pages trazem pessoas. O checkout as converte em pagas.

Teste o Mighty Gratuitamente
Assinaturas Limitadas

Rode um desafio gratuito, minicurso ou evento ao vivo antes de os membros entrarem. Os membros recebem valor real. Você conquista um caminho melhor e mais rápido até o pago.

Um Gostinho, Não um Teaser

Dê valor real de cara. O suficiente para os membros verem resultados — e quererem mais.

Conversão Integrada

Prompts promocionais, mensagens automáticas e checkout dentro do Espaço.

Velocidade até o Pago

Quando estiverem prontos, o upgrade estará disponível. Sem fricção. Sem transferência.

Funciona Sozinho

Automatize as boas-vindas, os lembretes e os prompts de upgrade. Você constrói uma vez só.

Uma comunidade de mulheres focada em mindset adicionou US$ 120 mil em ARR em 4 dias ao aumentar preços, rodar um funil de desafio de 3 dias e fechar matrículas para gerar urgência.

Como Usar Assinaturas Limitadas

Valide sua ideia antes de ir mais fundo

Não tem certeza se as pessoas vão pagar?Lance um desafio pago de 30 dias com um Espaço limitado — sem promessa de mais. 10 pessoas que lhe pagam US$ 49 são US$ 490 e prova de que sua ideia funciona.Nosso AI Cohost vai mostrar a você como fazer isso com o Community Design™.

Comece seu teste grátis
Como Usar Assinaturas Limitadas

Pular freemium

Planos freemium treinam membros a não pagar. Comunidades sem planos gratuitos convertem 2x melhor do que as com freemium.Freemium diz "fique o tempo que quiser." Espaços Limitados dizem "olha o que é possível — pronto para mais?"

Comece seu teste grátis

Como Usar Assinaturas Limitadas

Uma comunidade de saúde sustentável alcançou US$ 9,8 milhões em ARR usando desafios para converter membros e automações para onboarding, distintivos e participação em eventos no Mighty.

Sua Porta de Entrada

Landing Pages

Páginas de marketing com alta conversão que transformam 'talvez' em 'quero saber mais'.

Totalmente Personalizável

Sua marca, suas imagens, sua voz. Cada página parece com você, não com um modelo.

Preço, Benefícios, Checkout

Tudo que um membro precisa para explorar e comprar em um único lugar.

Teste o que Funciona

Execute ofertas lado a lado. Mantenha as que convertem.

Lance Múltiplas Ofertas

Uma por oferta, audiência ou campanha.

Alvo Diferentes Audiências

Páginas diferentes para pessoas diferentes.

A Oferta Certa na Hora Certa

Banners de promoção

Mensagens direcionadas dentro da sua comunidade — baseadas em quem os membros são, não apenas no que fazem.

Segmentar por Audiência

Quando um membro ingressa na sua rede, dê as boas-vindas pessoalmente por DM. Depois, convide para o plano que mais combina com ele.

Defina Sua Janela

Exiba um banner por uma semana, um dia ou em uma oferta relâmpago. Você controla quando ele aparece e quando some.

Um Toque para Finalizar Compra

O banner leva direto para sua oferta. Membros veem, tocam, compram.

Uma comunidade de coaches rodou um desafio de 3 dias, depois fechou matrículas para gerar urgência, gerando US$ 120 mil em ARR adicional em apenas 4 dias.

O que está realmente convertendo agora?

Estratégias de crescimento nunca ficam paradas. Aqui estão os 5 funis mais eficientes no Mighty agora — do primeiro lançamento até ultrapassar o milhão de dólares.

Top 5 Estratégias de Crescimento Agora

Desafios

Grátis ou de baixo valor, crie um desafio estruturado com limite de tempo para dar às pessoas um gostinho da sua oferta.

Eventos Ao Vivo

Realize uma conferência, workshop ou AMA. Traga pessoas. Mostre o que é possível.

Minicursos

Grátis ou de baixo valor, entregue valor real de imediato com um Espaço Limitado. Capture interesse. Qualifique para o pago.

Ofertas Relâmpago

Preço por tempo limitado que gera urgência. Códigos promocionais facilitam.

Indicações de Membros

Seus melhores membros trazem mais membros. O boca a boca ainda é o que mais converte.

O Host do Plano de Lançamento médio no Mighty ganha US$ 4.800/ano e começa com seus contatos existentes.

Mais Uma Coisa...

Sua Marca nas Lojas de Apps

Sua comunidade na Apple App Store e Google Play. Membros pesquisam, encontram você e baixam — com 82–96% do engajamento acontecendo nos aplicativos.

Solicitar uma Chamada
Pesquisável

Potenciais clientes e membros encontram você pelo nome na App Store e Google Play.

Baixável

Um toque para instalar. Sua comunidade na tela inicial deles.

Compartilhável

Membros compartilham um app, não um link. Ele se espalha como um app deve.

Confiável

Uma listagem na App Store sinaliza que você é real. Avaliações e comentários constroem confiança antes deles entrarem.

Uma comunidade de caminhoneiros lançou um programa de entrada First Mile de US$ 5 que converte membros para todo o seu ecossistema de treinamentos.

A Pergunta do Email Marketing

E o email marketing?

Os links para seus planos e Espaços são fáceis de pegar e inserir em qualquer email ou site. Sem integração necessária.A parte difícil é a estratégia. O que oferecer. Como posicionar. O que faz as pessoas agirem. Esse é o trabalho do Community Design™ e é para isso que os recursos desta página foram construídos.Há inúmeras plataformas para ajudar você a enviar emails gratuitamente. Nós criamos recursos nativos onde recursos nativos realmente impactam os resultados.

Veja a lista completa de recursos de marketing

Ver Todos os Recursos

Ver Todos os Recursos

Marketing é só o começo.

Uma comunidade para reunir. Membros para se conectar. Cursos para ensinar. Receita para ganhar. Admin para cuidar de tudo.

Comece com seus contatos, não com uma audiência.

14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

Comece Gratuitamente

Comece seu teste grátis

