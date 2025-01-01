Como Usar Assinaturas Limitadas

Valide sua ideia antes de ir mais fundo

Não tem certeza se as pessoas vão pagar?Lance um desafio pago de 30 dias com um Espaço limitado — sem promessa de mais. 10 pessoas que lhe pagam US$ 49 são US$ 490 e prova de que sua ideia funciona.Nosso AI Cohost vai mostrar a você como fazer isso com o Community Design™.