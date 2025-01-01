Ferramentas Nativas, Resultados Reais
Marketing
Desafios gratuitos, eventos ao vivo e minicursos são os funis mais poderosos no momento — e você pode rodar todos eles no Mighty. Landing Pages trazem pessoas. O checkout as converte em pagas.
Assinaturas Limitadas
Rode um desafio gratuito, minicurso ou evento ao vivo antes de os membros entrarem. Os membros recebem valor real. Você conquista um caminho melhor e mais rápido até o pago.
Um Gostinho, Não um Teaser
Dê valor real de cara. O suficiente para os membros verem resultados — e quererem mais.
Conversão Integrada
Prompts promocionais, mensagens automáticas e checkout dentro do Espaço.
Velocidade até o Pago
Quando estiverem prontos, o upgrade estará disponível. Sem fricção. Sem transferência.
Funciona Sozinho
Automatize as boas-vindas, os lembretes e os prompts de upgrade. Você constrói uma vez só.
Uma comunidade de mulheres focada em mindset adicionou US$ 120 mil em ARR em 4 dias ao aumentar preços, rodar um funil de desafio de 3 dias e fechar matrículas para gerar urgência.
Como Usar Assinaturas Limitadas
Valide sua ideia antes de ir mais fundo
Não tem certeza se as pessoas vão pagar?Lance um desafio pago de 30 dias com um Espaço limitado — sem promessa de mais. 10 pessoas que lhe pagam US$ 49 são US$ 490 e prova de que sua ideia funciona.Nosso AI Cohost vai mostrar a você como fazer isso com o Community Design™.
Como Usar Assinaturas Limitadas
Pular freemium
Planos freemium treinam membros a não pagar. Comunidades sem planos gratuitos convertem 2x melhor do que as com freemium.Freemium diz "fique o tempo que quiser." Espaços Limitados dizem "olha o que é possível — pronto para mais?"
Uma comunidade de saúde sustentável alcançou US$ 9,8 milhões em ARR usando desafios para converter membros e automações para onboarding, distintivos e participação em eventos no Mighty.
Sua Porta de Entrada
Landing Pages
Páginas de marketing com alta conversão que transformam 'talvez' em 'quero saber mais'.
Totalmente Personalizável
Sua marca, suas imagens, sua voz. Cada página parece com você, não com um modelo.
Preço, Benefícios, Checkout
Tudo que um membro precisa para explorar e comprar em um único lugar.
Teste o que Funciona
Execute ofertas lado a lado. Mantenha as que convertem.
Lance Múltiplas Ofertas
Uma por oferta, audiência ou campanha.
Alvo Diferentes Audiências
Páginas diferentes para pessoas diferentes.
A Oferta Certa na Hora Certa
Banners de promoção
Mensagens direcionadas dentro da sua comunidade — baseadas em quem os membros são, não apenas no que fazem.
Segmentar por Audiência
Quando um membro ingressa na sua rede, dê as boas-vindas pessoalmente por DM. Depois, convide para o plano que mais combina com ele.
Defina Sua Janela
Exiba um banner por uma semana, um dia ou em uma oferta relâmpago. Você controla quando ele aparece e quando some.
Um Toque para Finalizar Compra
O banner leva direto para sua oferta. Membros veem, tocam, compram.
Uma comunidade de coaches rodou um desafio de 3 dias, depois fechou matrículas para gerar urgência, gerando US$ 120 mil em ARR adicional em apenas 4 dias.
O que está realmente convertendo agora?
Estratégias de crescimento nunca ficam paradas. Aqui estão os 5 funis mais eficientes no Mighty agora — do primeiro lançamento até ultrapassar o milhão de dólares.
Top 5 Estratégias de Crescimento Agora
Desafios
Grátis ou de baixo valor, crie um desafio estruturado com limite de tempo para dar às pessoas um gostinho da sua oferta.
Eventos Ao Vivo
Realize uma conferência, workshop ou AMA. Traga pessoas. Mostre o que é possível.
Minicursos
Grátis ou de baixo valor, entregue valor real de imediato com um Espaço Limitado. Capture interesse. Qualifique para o pago.
Ofertas Relâmpago
Preço por tempo limitado que gera urgência. Códigos promocionais facilitam.
Indicações de Membros
Seus melhores membros trazem mais membros. O boca a boca ainda é o que mais converte.
O Host do Plano de Lançamento médio no Mighty ganha US$ 4.800/ano e começa com seus contatos existentes.
Mais Uma Coisa...
Sua Marca nas Lojas de Apps
Sua comunidade na Apple App Store e Google Play. Membros pesquisam, encontram você e baixam — com 82–96% do engajamento acontecendo nos aplicativos.
Pesquisável
Potenciais clientes e membros encontram você pelo nome na App Store e Google Play.
Baixável
Um toque para instalar. Sua comunidade na tela inicial deles.
Compartilhável
Membros compartilham um app, não um link. Ele se espalha como um app deve.
Confiável
Uma listagem na App Store sinaliza que você é real. Avaliações e comentários constroem confiança antes deles entrarem.
Uma comunidade de caminhoneiros lançou um programa de entrada First Mile de US$ 5 que converte membros para todo o seu ecossistema de treinamentos.
A Pergunta do Email Marketing
E o email marketing?
Os links para seus planos e Espaços são fáceis de pegar e inserir em qualquer email ou site. Sem integração necessária.A parte difícil é a estratégia. O que oferecer. Como posicionar. O que faz as pessoas agirem. Esse é o trabalho do Community Design™ e é para isso que os recursos desta página foram construídos.Há inúmeras plataformas para ajudar você a enviar emails gratuitamente. Nós criamos recursos nativos onde recursos nativos realmente impactam os resultados.
Marketing é só o começo.
Uma comunidade para reunir. Membros para se conectar. Cursos para ensinar. Receita para ganhar. Admin para cuidar de tudo.
