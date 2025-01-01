Relacionamentos Reais, Não Apenas Perfis
Membros
84% da atividade no Mighty é liderada por membros. Seus membros não aparecem só por você — eles aparecem uns pelos outros.Chamamos isso de people magic.
Isso É People Magic
Pessoas que aparecem umas para as outras
A maioria das plataformas faz de você o gargalo. O Mighty faz de você o Host de uma festa que se administra sozinha.Quando membros se conectam, eles permanecem — e a IA people magic garante que essas conexões aconteçam mais rápido.
Uma empresa que realiza retiros nas ilhas gregas lançou assinaturas digitais de £8,99/mês no Mighty para manter a transformação entre os eventos.
Uma comunidade de veteranos focada em cura atingiu 1 milhão de contribuições em um ano com apenas 2.200 membros no Mighty.
Uma comunidade de tricô à máquina cresceu para US$ 183 mil em ARR com desafios e eventos knit-together que fazem os entusiastas voltarem mês após mês no Mighty.
Perfis de Membro
Todo membro tem um perfil que mostra quem ele é, o que conquistou e o que tem em comum com você.
Mostrar semelhanças
Membros veem o que têm em comum com outros membros — mesmas respostas, mesmo local, mesma transição.
Custom Fields
Pergunte o que importa. Localização, objetivos, experiência — o que ajudar os membros a se encontrarem.
Distintivos e Sequências
Mostre membros fundadores, cursos concluídos, desafios encerrados e reconhecimentos conquistados.
Explore Quem Está Aqui
Cada perfil é uma oportunidade de ver quem são outros membros parecidos em toda a comunidade.
Membros Perto de Você Encontre membros na mesma cidade, região ou fuso horário. Conexões online tornam-se reais.
Membros Como Você Conheça membros com respostas, jornadas e objetivos semelhantes.
Construa Relacionamentos Reais
O momento em que um membro entra em contato direto é o momento em que um relacionamento começa. Chat. Comentários. Mensagens diretas.
Mensagens Diretas Viu alguém interessante em um post, evento ou perfil? Um toque para conversar.
Notas de Texto & Voz Digite uma mensagem ou envie uma nota de voz em chats privados ou em grupo.
Apresentações em Grupo A mágica das pessoas constrói os grupos, os membros constroem relacionamentos.
93% de Precisão
As conexões entre membros podem prever seu sucesso?
Nossos dados mostram com 93% de precisão que uma comunidade tem sucesso ou fracassa com base no número e frequência de membros conversando entre si. É por isso que destacamos os 84% de atividade liderada por membros no Mighty.
Engajar
Perguntas estimulam a conversa. Comentários a aprofundam. O Chat mantém ela viva.
Enquetes e Perguntas
A forma mais natural de membros compartilharem suas histórias e descobrirem uns aos outros.
Comentários
Comentários geram notificações. Quanto mais membros contribuem, mais outros retornam.
Chat
Conversas em tempo real que aprofundam relacionamentos e fazem as pessoas voltarem.
Uma comunidade de nutrigenômica para profissionais de saúde que usam testes genéticos cresceu para 7.295 membros e US$ 180 mil em ARR no Mighty.
Membros que se sentem vistos permanecem mais tempo
Principais Automação de Membros
Dê boas-vindas aos novos membros. Reconheça os engajados. Reative quem sumiu. Automações são um dos grandes motivos para as comunidades do Mighty terem tanta retenção.
Boas-vindas aos Novos Membros
Quando alguém entra, dispare confete e uma mensagem pessoal.
Reconheça as Primeiras Publicações
Quando um membro faz sua primeira contribuição, adicione um selo. Torne a participação visível.
Recompense Contribuidores
Ganhe um selo após 10 publicações. Com 50, conquiste um selo de líder de comunidade.
Reengaje os Inativos
Se um membro ficar ausente por uma semana, envie uma mensagem para trazê-lo(a) de volta.
Faça upgrade dos engajados
Ao alcançar uma meta de contribuição, convide o membro para um espaço avançado.
Uma comunidade de fé, família e finanças cresceu para mais de 1.000 grupos pequenos em 77 países — 2,5 anos à frente do planejado no Mighty.
Uma comunidade de solteiros cresceu para 222 membros em seus primeiros 90 dias, com 100% de taxa de membros ativos no Mighty.
Uma comunidade de profissionais da beleza superou 1.000 membros e 5.000 contribuições nos primeiros meses — tudo por indicação boca a boca no Mighty.
Os membros são apenas o começo.
Uma comunidade para reunir. Cursos para ensinar. Receita para ganhar. Marketing para crescer. Admin para gerenciar tudo.
Veja onde começa a atividade liderada por membros em 84%.
