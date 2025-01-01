Usado por 95% de todos os Hosts do Mighty

Cursos

A maioria dos cursos não é concluída. Mas os cursos do Mighty vêm com comunidade, responsabilidade e flexibilidade para empacotar de formas que geram resultados para seus membros.

Teste o Mighty Gratuitamente

Atraente em qualquer plataforma

Cursos que demonstram valor premium assim que os membros entram — e mantêm sua atenção até o final.

Seções & Lições

Organize o conteúdo em seções claras. Membros sempre sabem onde estão e o que vem a seguir.

Rastreamento de progresso

Membros veem o quanto já avançaram. Você vê quem está engajado e quem ficou parado.

Liberação e agendamento

Libere lições de acordo com um cronograma ou desbloqueie conteúdo conforme os membros avançam. Você controla o ritmo.

Quizzes & Certificações

Teste o entendimento. Recompense a conclusão. Dê aos membros algo para conquistar.

Background image
Uma comunidade de educação financeira voltada para latinos alcançou R$ 260 mil de ARR com 3.559 membros pagando US$ 49/mês no Mighty.
Background image
Uma marca de treinamento em rifle de precisão cresceu para 10.579 membros conectando cursos online a experiências presenciais de elite no Mighty.
Background image
Uma escola de belas artes online ultrapassou R$ 8,4 milhões de ARR com 52% dos membros contribuindo ativamente nos cursos do Mighty.

Desafios, Bibliotecas, Rastreadores de Hábitos e muito mais

95% dos Hosts do Mighty estão ganhando dinheiro com cursos — mas não da forma que você imagina. Veja o que eles realmente estão construindo.

Cursos
7-Day Kickstart Challenge course interface on mobile showing video lessons

Aprendizado estruturado, feito do jeito certo.

Entrega premium do formato clássico de curso.

Top 5 Outros Usos
Desafios

Com data limitada, estruturado e criado para responsabilidade. O formato que incentiva a conclusão.

Bibliotecas de Recursos

Conteúdo sob demanda que membros podem buscar e acessar a qualquer momento.

Rastreadores de hábitos

Membros acompanham o progresso em direção a uma meta. Reinicie e repita.

Reprises de eventos

Toda transmissão ao vivo vira conteúdo organizado e pesquisável.

Destaques de membros

Destaque membros fundadores, vencedores de desafios ou principais contribuintes.

Mesma ferramenta, embalagem diferente.

Construa o que realmente gera resultados para seus membros.

O preço médio de um único curso ou desafio no Mighty é de US$ 350.
Background image
Um especialista em organização reconhecido gerou US$ 1,49 milhão de ARR a partir de um curso de certificação de US$ 2.250 no Mighty.

Por que as taxas de conclusão são maiores no Mighty

Cursos liderados pela comunidade

Em outras plataformas, cursos existem isoladamente. Só no Mighty eles convivem juntos — no mesmo espaço, com os mesmos membros.

O curso é a estrutura

Dê aos seus membros a estrutura para alcançar resultados e transformação que eles não conseguem sozinhos.

A comunidade é o motor de conclusão

Membros veem outros no mesmo curso, mesma lição, mesmo grupo. O progresso se torna compartilhado. A responsabilidade mantém todos motivados.

Background image
Uma academia de massoterapia alcançou R$ 96,9 mil de ARR com assinaturas a US$ 22,99/mês e programas de certificação a US$ 1.399 no Mighty.
Background image
Uma comunidade de refeições em família ensinando pais a alimentar bebês com a mesma comida do resto da família alcançou $139K de ARR com mais de 400 receitas no Mighty.

Cursos que funcionam sozinhos

Principais automações de curso

Receba novos estudantes. Celebre marcos. Reengaje membros que pararam. Automações são um dos principais motivos pelos quais os cursos do Mighty são tão lucrativos.

Bem-vindo(a)

Receba membros automaticamente. Defina expectativas. Aponte para a primeira lição.

Comemorar progresso

Celebre marcos. Acione confete. Envie incentivo quando completarem uma seção.

Engajar novamente os parados

Quando um membro para no meio do curso, envie uma mensagem para trazê-lo de volta.

Ofertas de upsell

Quando um membro conclui um curso → Apresente sua próxima oferta enquanto o engajamento está alto.

Convite VIP

Quando um membro completa vários cursos → Convide para um espaço avançado.

Mobile app showing course automations with a completion celebration popup

Veja a lista completa de recursos dos cursos

Ver Todos os Recursos

Cursos são só o começo.

Uma comunidade para reunir. Membros para se conectar. Receita para ganhar. Marketing para crescer. Admin para gerenciar tudo.

Comunidade

Comunidade

Members

Membros

Marketing

Marketing

Payments

Pagamentos

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Crie cursos que as pessoas realmente concluem.

14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

Comece Gratuitamente

Produto

ComunidadeCursosMembrosMarketingPagamentosAdminAI Cohost

Extensões

APIsIntegraçõesIncorporaçõesAutomações

Preços

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos os planos

Mighty Pro

Recursos ProServiços ProCases de Sucesso ProSem fins lucrativos

Serviços

EstratégiaDesignMigraçãoMighty Experts

Recursos

LivroPodcastMasterclassEstudos de CasoMomentum ListTreinamento de ProdutoCentral de Ajuda

Empresa

SobreCarreirasCentro de ConfiançaTermos de ServiçoPolítica de PrivacidadeAcessibilidade

Comparações

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Baixe o app

Comece seu teste grátis

14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

Produto

ComunidadeCursosMembrosMarketingPagamentosAdminAI Cohost

Extensões

APIsIntegraçõesIncorporaçõesAutomações

Preços

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos os planos

Mighty Pro

Recursos ProServiços ProCases de Sucesso ProSem fins lucrativos

Serviços

EstratégiaDesignMigraçãoMighty Experts

Recursos

LivroPodcastMasterclassEstudos de CasoMomentum ListTreinamento de ProdutoCentral de Ajuda

Empresa

SobreCarreirasCentro de ConfiançaTermos de ServiçoPolítica de PrivacidadeAcessibilidade

Comparações

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Todos os direitos reservados.

© 2025 Mighty Networks. Todos os direitos reservados.