Cursos
A maioria dos cursos não é concluída. Mas os cursos do Mighty vêm com comunidade, responsabilidade e flexibilidade para empacotar de formas que geram resultados para seus membros.
Atraente em qualquer plataforma
Cursos que demonstram valor premium assim que os membros entram — e mantêm sua atenção até o final.
Seções & Lições
Organize o conteúdo em seções claras. Membros sempre sabem onde estão e o que vem a seguir.
Rastreamento de progresso
Membros veem o quanto já avançaram. Você vê quem está engajado e quem ficou parado.
Liberação e agendamento
Libere lições de acordo com um cronograma ou desbloqueie conteúdo conforme os membros avançam. Você controla o ritmo.
Quizzes & Certificações
Teste o entendimento. Recompense a conclusão. Dê aos membros algo para conquistar.
Uma comunidade de educação financeira voltada para latinos alcançou R$ 260 mil de ARR com 3.559 membros pagando US$ 49/mês no Mighty.
Uma marca de treinamento em rifle de precisão cresceu para 10.579 membros conectando cursos online a experiências presenciais de elite no Mighty.
Uma escola de belas artes online ultrapassou R$ 8,4 milhões de ARR com 52% dos membros contribuindo ativamente nos cursos do Mighty.
Desafios, Bibliotecas, Rastreadores de Hábitos e muito mais
95% dos Hosts do Mighty estão ganhando dinheiro com cursos — mas não da forma que você imagina. Veja o que eles realmente estão construindo.
Cursos
Aprendizado estruturado, feito do jeito certo.
Entrega premium do formato clássico de curso.
Top 5 Outros Usos
Desafios
Com data limitada, estruturado e criado para responsabilidade. O formato que incentiva a conclusão.
Bibliotecas de Recursos
Conteúdo sob demanda que membros podem buscar e acessar a qualquer momento.
Rastreadores de hábitos
Membros acompanham o progresso em direção a uma meta. Reinicie e repita.
Reprises de eventos
Toda transmissão ao vivo vira conteúdo organizado e pesquisável.
Destaques de membros
Destaque membros fundadores, vencedores de desafios ou principais contribuintes.
Mesma ferramenta, embalagem diferente.
Construa o que realmente gera resultados para seus membros.
O preço médio de um único curso ou desafio no Mighty é de US$ 350.
Um especialista em organização reconhecido gerou US$ 1,49 milhão de ARR a partir de um curso de certificação de US$ 2.250 no Mighty.
Por que as taxas de conclusão são maiores no Mighty
Cursos liderados pela comunidade
Em outras plataformas, cursos existem isoladamente. Só no Mighty eles convivem juntos — no mesmo espaço, com os mesmos membros.
O curso é a estrutura
Dê aos seus membros a estrutura para alcançar resultados e transformação que eles não conseguem sozinhos.
A comunidade é o motor de conclusão
Membros veem outros no mesmo curso, mesma lição, mesmo grupo. O progresso se torna compartilhado. A responsabilidade mantém todos motivados.
Uma academia de massoterapia alcançou R$ 96,9 mil de ARR com assinaturas a US$ 22,99/mês e programas de certificação a US$ 1.399 no Mighty.
Uma comunidade de refeições em família ensinando pais a alimentar bebês com a mesma comida do resto da família alcançou $139K de ARR com mais de 400 receitas no Mighty.
Cursos que funcionam sozinhos
Principais automações de curso
Receba novos estudantes. Celebre marcos. Reengaje membros que pararam. Automações são um dos principais motivos pelos quais os cursos do Mighty são tão lucrativos.
Bem-vindo(a)
Receba membros automaticamente. Defina expectativas. Aponte para a primeira lição.
Comemorar progresso
Celebre marcos. Acione confete. Envie incentivo quando completarem uma seção.
Engajar novamente os parados
Quando um membro para no meio do curso, envie uma mensagem para trazê-lo de volta.
Ofertas de upsell
Quando um membro conclui um curso → Apresente sua próxima oferta enquanto o engajamento está alto.
Convite VIP
Quando um membro completa vários cursos → Convide para um espaço avançado.
Cursos são só o começo.
Uma comunidade para reunir. Membros para se conectar. Receita para ganhar. Marketing para crescer. Admin para gerenciar tudo.
