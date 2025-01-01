$500M ganhos por Hosts em 2025

Pagamentos

Cobre por associações, cursos, eventos e pacotes. O Mighty gerencia o checkout — a receita é sua.

Teste o Mighty Gratuitamente
Background image
Uma associação de coaching vendeu 847 vagas a $2.497 cada, faturando mais de $2,1M no Mighty.
Background image
Uma rede de inovação em saúde oferece três categorias pagas de $208, $833 e $2.083 por mês em um só hub no Mighty.

Pagamentos nativos fazem a diferença

Checkout que converte

Um fluxo de checkout limpo e rápido — na web e no celular. Sem obstáculos. Sem desistências. Os membros pagam e entram em segundos.

Momentos de marketing incríveis

Apresente sua oferta com imagens, vídeos, branding e estrutura do seu jeito.

Acesso instantâneo

Os membros pagam e entram na hora. Sem espera, sem aprovações manuais, sem etapas extras.

Checkout flow showing Productivity for Professors membership purchase

Defina Seu Preço

Opções de Pagamento Flexíveis

Encontre seus membros onde eles estão. Mais opções significam menos objeções.

Vários Intervalos

Pagamentos anuais, mensais, semanais, diários ou avulsos.

Planos de Parcelamento

Divida grandes compras em pagamentos menores.

Códigos promocionais

Realize ofertas relâmpago, recompense membros fiéis ou teste preços.

Múltiplas Moedas

Membros pagam na moeda local. Você recebe na sua.

Background image
Uma comunidade de educação para cabeleireiros faturou US$ 158 mil no primeiro ano com assinaturas de US$ 49/mês no Mighty.

O que oferecer. Quanto cobrar. Como começar.

Mobile app showing weekly highlights and community engagement
O que as pessoas estão comprando?

Comunidade e responsabilidade, não só mais conteúdo ou acesso direto a você.Comece com uma associação Community Design™ — temas mensais, calendário semanal e perguntas diárias para quem está na mesma estrada.

Quanto as pessoas vão pagar?

As pessoas valorizam o que pagam. A média de associação no Mighty é $48/mês.Alto o bastante para atrair membros comprometidos. Baixo o suficiente para facilitar o sim.

Como consigo meus 10 primeiros membros?

Comece com seus contatos atuais. Eles podem ser, ou conhecer, seu membro ideal.Hosts iniciantes no Launch Plan faturam, em média, $4.800/ano seguindo essa estratégia.

Background image
Uma comunidade de saúde pediátrica com 85 membros atingiu US$ 172 mil em ARR mantendo 94% de membros ativos mensalmente no Mighty.
Background image
Uma comunidade feminina de fé e empoderamento alcançou 100% de membros ativos e US$ 48,9 mil em ARR no Mighty.

Receita no piloto automático

Principais automações de pagamentos

Tag para novos compradores. Desbloqueie acesso instantaneamente. Siga na reengajamento após cancelamento. Automação é um dos grandes motivos da lucratividade das comunidades do Mighty.

Tag para novos compradores

Quando alguém compra um plano, adicione uma tag. Assim você pode enviar mensagens só para compradores e não para quem só navegou.

Desbloqueie Acesso Instantaneamente

Quando alguém compra, convide automaticamente para os espaços certos. Sem trabalho manual. Sem espera.

Comemore a Compra

Quando alguém converte de um teste grátis, dispare confete e uma mensagem de boas-vindas.

Siga na Reengajamento Após Cancelamento

Quando alguém cancela, adicione uma tag e envie uma mensagem automaticamente.

Convite VIP

Quando um membro renova por 6+ meses ou faz upgrade para um plano superior, convide para um espaço exclusivo.

Background image
Uma comunidade de certificação para profissionais fiscais preencheu um programa de US$ 9.995 enquanto realizava coachings semanais e turmas no Mighty.

Veja a lista completa de recursos de marketing

Ver Todos os Recursos

Os pagamentos são só o começo.

Uma comunidade para reunir. Membros para conectar. Cursos para ensinar. Marketing para crescer. Admin para gerenciar tudo.

Comunidade

Comunidade

Courses

Cursos

Members

Membros

Marketing

Marketing

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Crie sua oferta de US$ 48/mês.

14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

Comece Gratuitamente

Produto

ComunidadeCursosMembrosMarketingPagamentosAdminAI Cohost

Extensões

APIsIntegraçõesIncorporaçõesAutomações

Preços

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos os planos

Mighty Pro

Recursos ProServiços ProCases de Sucesso ProSem fins lucrativos

Serviços

EstratégiaDesignMigraçãoMighty Experts

Recursos

LivroPodcastMasterclassEstudos de CasoMomentum ListTreinamento de ProdutoCentral de Ajuda

Empresa

SobreCarreirasCentro de ConfiançaTermos de ServiçoPolítica de PrivacidadeAcessibilidade

Comparações

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Baixe o app

Comece seu teste grátis

14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

Produto

ComunidadeCursosMembrosMarketingPagamentosAdminAI Cohost

Extensões

APIsIntegraçõesIncorporaçõesAutomações

Preços

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos os planos

Mighty Pro

Recursos ProServiços ProCases de Sucesso ProSem fins lucrativos

Serviços

EstratégiaDesignMigraçãoMighty Experts

Recursos

LivroPodcastMasterclassEstudos de CasoMomentum ListTreinamento de ProdutoCentral de Ajuda

Empresa

SobreCarreirasCentro de ConfiançaTermos de ServiçoPolítica de PrivacidadeAcessibilidade

Comparações

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Todos os direitos reservados.

© 2025 Mighty Networks. Todos os direitos reservados.