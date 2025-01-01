$500M ganhos por Hosts em 2025
Pagamentos
Cobre por associações, cursos, eventos e pacotes. O Mighty gerencia o checkout — a receita é sua.
Uma associação de coaching vendeu 847 vagas a $2.497 cada, faturando mais de $2,1M no Mighty.
Uma rede de inovação em saúde oferece três categorias pagas de $208, $833 e $2.083 por mês em um só hub no Mighty.
Pagamentos nativos fazem a diferença
Checkout que converte
Um fluxo de checkout limpo e rápido — na web e no celular. Sem obstáculos. Sem desistências. Os membros pagam e entram em segundos.
Momentos de marketing incríveis
Apresente sua oferta com imagens, vídeos, branding e estrutura do seu jeito.
Acesso instantâneo
Os membros pagam e entram na hora. Sem espera, sem aprovações manuais, sem etapas extras.
Defina Seu Preço
Opções de Pagamento Flexíveis
Encontre seus membros onde eles estão. Mais opções significam menos objeções.
Vários Intervalos
Pagamentos anuais, mensais, semanais, diários ou avulsos.
Planos de Parcelamento
Divida grandes compras em pagamentos menores.
Códigos promocionais
Realize ofertas relâmpago, recompense membros fiéis ou teste preços.
Múltiplas Moedas
Membros pagam na moeda local. Você recebe na sua.
Uma comunidade de educação para cabeleireiros faturou US$ 158 mil no primeiro ano com assinaturas de US$ 49/mês no Mighty.
O que oferecer. Quanto cobrar. Como começar.
O que as pessoas estão comprando?
Comunidade e responsabilidade, não só mais conteúdo ou acesso direto a você.Comece com uma associação Community Design™ — temas mensais, calendário semanal e perguntas diárias para quem está na mesma estrada.
Quanto as pessoas vão pagar?
As pessoas valorizam o que pagam. A média de associação no Mighty é $48/mês.Alto o bastante para atrair membros comprometidos. Baixo o suficiente para facilitar o sim.
Como consigo meus 10 primeiros membros?
Comece com seus contatos atuais. Eles podem ser, ou conhecer, seu membro ideal.Hosts iniciantes no Launch Plan faturam, em média, $4.800/ano seguindo essa estratégia.
Uma comunidade de saúde pediátrica com 85 membros atingiu US$ 172 mil em ARR mantendo 94% de membros ativos mensalmente no Mighty.
Uma comunidade feminina de fé e empoderamento alcançou 100% de membros ativos e US$ 48,9 mil em ARR no Mighty.
Receita no piloto automático
Principais automações de pagamentos
Tag para novos compradores. Desbloqueie acesso instantaneamente. Siga na reengajamento após cancelamento. Automação é um dos grandes motivos da lucratividade das comunidades do Mighty.
Tag para novos compradores
Quando alguém compra um plano, adicione uma tag. Assim você pode enviar mensagens só para compradores e não para quem só navegou.
Desbloqueie Acesso Instantaneamente
Quando alguém compra, convide automaticamente para os espaços certos. Sem trabalho manual. Sem espera.
Comemore a Compra
Quando alguém converte de um teste grátis, dispare confete e uma mensagem de boas-vindas.
Siga na Reengajamento Após Cancelamento
Quando alguém cancela, adicione uma tag e envie uma mensagem automaticamente.
Convite VIP
Quando um membro renova por 6+ meses ou faz upgrade para um plano superior, convide para um espaço exclusivo.
Uma comunidade de certificação para profissionais fiscais preencheu um programa de US$ 9.995 enquanto realizava coachings semanais e turmas no Mighty.
Os pagamentos são só o começo.
Uma comunidade para reunir. Membros para conectar. Cursos para ensinar. Marketing para crescer. Admin para gerenciar tudo.
