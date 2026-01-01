Explore Plan Details
Markenapps und Services
Finde die richtige Partnerschaftsstufe für deine Community, Kurse und Markenapps.
Deine Markenapps — iOS, Android, Website und App-Store-Einträge
App-Investment
Wöchentliche App-Updates — Verbrauchertrends, Mitgliederfunktionen, Umsatzfunktionen, Plattform-Updates, Performance
App-Bereitstellung
Priority-Support — erhalte immer als Erstes Hilfe
Community Design™ — Engagement, Umsatz & Wachstumsstrategie
Fortlaufende Teamschulung
Mighty Premier-Mitgliedschaft — wöchentliche Produkt-Sessions & Wachstumsstrategie-Workshops
Mighty Cohost — dein KI-Assistent
Inklusive — erstellt Räume, richtet Pläne ein, sendet Ankündigungen und verwaltet Mitglieder
Deine Produktarchitektur
Spaces
Unbegrenzt — kein Limit, wenn deine Community wächst
Funktionen
Unbegrenzt
Automatisierungen
Unbegrenzt
Eigene Felder
Unbegrenzt
APIs
Headless API + MCP, basierend auf GraphQL — erstelle deine eigenen, maßgeschneiderten Web- und App-Erlebnisse
Migration
Inhalt
75 Kurslektionen, 75 Videos, 75 zusätzliche Assets
Mitglieder
Mitgliedertransfers inklusive
Zahlungen
Zahlungs-Updates über einen Antragsprozess
Livestream & Speicher
Livestream-Stunden/Monat
50 Stunden (jederzeit mehr kaufen)
Speicherplatz
3TB (jederzeit mehr kaufen)
Transaktionsgebühren
Web-Transaktionen
0,5% (gleicher Grundsatz wie beim Growth Plan)
iOS-In-App-Käufe
Wird über Apple In-App-Käufe abgewickelt; Mighty erhebt keine zusätzlichen Gebühren. Der genaue Satz hängt von deiner Teilnahme an Apples App Store Small Business Program ab.
Als À-la-carte-Kauf erhältlich, zusätzlich zu jedem Plan:
App-Assets
Basis
App-Icon
Splash-Screen
App-Store-Vorschau für den Apple App Store und Google Play Store — bis zu 5 Bilder
Premium
App-Icon
Splash-Screen
App-Store-Vorschau — Premium-Designvorlagen, bis zu 7 Bilder
Marketing-Assets — App-Screen-Zusammenstellung für Marketing oder Landing-Pages
Mehrere Überarbeitungsrunden, dedizierter Art Director und Senior Designer
Network-Assets
Basis
Network-Farben, Network-Logo, globaler Header, primäres Network-Bild
Raum-Logos, Banner und primäre Bilder — jeweils bis zu 10
Header-Bild für Landing-Page
Wird direkt in die Mighty Cohost-KI übertragen, um automatisch ausgefüllt zu werden
Premium
Network-Farben, Network-Logo, globaler Header, primäres Network-Bild
Raum-Logos, Banner und primäre Bilder — jeweils bis zu 20
Header-Bild der Landing-Page, plus 2 Body-Bilder für die Landing-Page
Bis zu 3 Designvorschläge, die live mit einem Art Director besprochen werden
Fortlaufendes Community Management
Ein maßgeschneiderter Community Design™-Plan
Wöchentliche Meetings mit einem Senior Community-Strategen und Community-Manager
Tägliches Community-Management unter der Aufsicht unseres gesamten Teams
Mindestbindung von 3 Monaten
Services zum Starten
Network-Positionierung und Architektur
Engagement-Plan
Abbildung deiner bestehenden Angebote und Programme
Migration deiner bestehenden Inhalte, Mitglieder und Zahlungen
Benutzerdefinierte Feature-Entwicklung mithilfe unserer GraphQL-APIs
Starten eines neuen Angebots oder eines neuen Projekts
Mindestbindung von 3 Monaten
Zusätzliche Service-Pakete
Individuelle Angebote für einmalige Hilfe bei Creative & Design, Growth & Funnels, Engagement & Retention sowie Pricing & Conversion
In keinem Plan enthalten: Versand von Marketing-E-Mails, Social-Media-Ausführung oder bezahltes Anzeigenmanagement. Hast du Fragen dazu, welcher Plan der richtige für dich ist? Wende dich an deinen Mighty-Ansprechpartner.
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.