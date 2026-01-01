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Markenapps und Services

Finde die richtige Partnerschaftsstufe für deine Community, Kurse und Markenapps.

Deine Markenapps — iOS, Android, Website und App-Store-Einträge

App-Investment

Wöchentliche App-Updates — Verbrauchertrends, Mitgliederfunktionen, Umsatzfunktionen, Plattform-Updates, Performance

App-Bereitstellung

Priority-Support — erhalte immer als Erstes Hilfe

Community Design™ — Engagement, Umsatz & Wachstumsstrategie

Fortlaufende Teamschulung

Mighty Premier-Mitgliedschaft — wöchentliche Produkt-Sessions & Wachstumsstrategie-Workshops

Mighty Cohost — dein KI-Assistent

Inklusive — erstellt Räume, richtet Pläne ein, sendet Ankündigungen und verwaltet Mitglieder

Deine Produktarchitektur

Spaces

Unbegrenzt — kein Limit, wenn deine Community wächst

Funktionen

Unbegrenzt

Automatisierungen

Unbegrenzt

Eigene Felder

Unbegrenzt

APIs

Headless API + MCP, basierend auf GraphQL — erstelle deine eigenen, maßgeschneiderten Web- und App-Erlebnisse

Migration

Inhalt

75 Kurslektionen, 75 Videos, 75 zusätzliche Assets

Mitglieder

Mitgliedertransfers inklusive

Zahlungen

Zahlungs-Updates über einen Antragsprozess

Livestream & Speicher

Livestream-Stunden/Monat

50 Stunden (jederzeit mehr kaufen)

Speicherplatz

3TB (jederzeit mehr kaufen)

Transaktionsgebühren

Web-Transaktionen

0,5% (gleicher Grundsatz wie beim Growth Plan)

iOS-In-App-Käufe

Wird über Apple In-App-Käufe abgewickelt; Mighty erhebt keine zusätzlichen Gebühren. Der genaue Satz hängt von deiner Teilnahme an Apples App Store Small Business Program ab.

Als À-la-carte-Kauf erhältlich, zusätzlich zu jedem Plan:

App-Assets

Basis

App-Icon

Splash-Screen

App-Store-Vorschau für den Apple App Store und Google Play Store — bis zu 5 Bilder

Premium

App-Icon

Splash-Screen

App-Store-Vorschau — Premium-Designvorlagen, bis zu 7 Bilder

Marketing-Assets — App-Screen-Zusammenstellung für Marketing oder Landing-Pages

Mehrere Überarbeitungsrunden, dedizierter Art Director und Senior Designer

Network-Assets

Basis

Network-Farben, Network-Logo, globaler Header, primäres Network-Bild

Raum-Logos, Banner und primäre Bilder — jeweils bis zu 10

Header-Bild für Landing-Page

Wird direkt in die Mighty Cohost-KI übertragen, um automatisch ausgefüllt zu werden

Premium

Network-Farben, Network-Logo, globaler Header, primäres Network-Bild

Raum-Logos, Banner und primäre Bilder — jeweils bis zu 20

Header-Bild der Landing-Page, plus 2 Body-Bilder für die Landing-Page

Bis zu 3 Designvorschläge, die live mit einem Art Director besprochen werden

Fortlaufendes Community Management

Ein maßgeschneiderter Community Design™-Plan

Wöchentliche Meetings mit einem Senior Community-Strategen und Community-Manager

Tägliches Community-Management unter der Aufsicht unseres gesamten Teams

Mindestbindung von 3 Monaten

Services zum Starten

Network-Positionierung und Architektur

Engagement-Plan

Abbildung deiner bestehenden Angebote und Programme

Migration deiner bestehenden Inhalte, Mitglieder und Zahlungen

Benutzerdefinierte Feature-Entwicklung mithilfe unserer GraphQL-APIs

Starten eines neuen Angebots oder eines neuen Projekts

Mindestbindung von 3 Monaten

Zusätzliche Service-Pakete

Individuelle Angebote für einmalige Hilfe bei Creative & Design, Growth & Funnels, Engagement & Retention sowie Pricing & Conversion

In keinem Plan enthalten: Versand von Marketing-E-Mails, Social-Media-Ausführung oder bezahltes Anzeigenmanagement. Hast du Fragen dazu, welcher Plan der richtige für dich ist? Wende dich an deinen Mighty-Ansprechpartner.

Produkt

CommunityKurseMitgliederMarketingZahlungenAdminKI-Cohost

Erweiterungen

APIsIntegrationenEinbettungenAutomatisierungen

Preise

Launch PlanScale PlanGrowth PlanAlle Pläne

Mighty Pro

Pro-FunktionenPro-DienstleistungenPro-FallstudienGemeinnützig

Dienstleistungen

StrategieDesignMigrationMighty Experten

Ressourcen

BuchPodcastCommunity DesignFallstudienRessourcencenterProduktschulungHilfecenterVersionshinweiseEntwickler

Unternehmen

ÜberKarriereTrust CenterNutzungsbedingungenDatenschutzerklärungBarrierefreiheit

Vergleiche

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

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Kostenlos testen

14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.

Produkt

CommunityKurseMitgliederMarketingZahlungenAdminKI-Cohost

Erweiterungen

APIsIntegrationenEinbettungenAutomatisierungen

Preise

Launch PlanScale PlanGrowth PlanAlle Pläne

Mighty Pro

Pro-FunktionenPro-DienstleistungenPro-FallstudienGemeinnützig

Dienstleistungen

StrategieDesignMigrationMighty Experten

Ressourcen

BuchPodcastCommunity DesignFallstudienRessourcencenterProduktschulungHilfecenterVersionshinweiseEntwickler

Unternehmen

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Vergleiche

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© 2026 Mighty Networks. Alle Rechte vorbehalten.

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