Explora los detalles del Explore Plan

Apps de la marca y servicios

Encuentra el nivel de partnership ideal para tu comunidad, cursos y apps de la marca.

Tus Apps de la marca — iOS, Android, sitio web y fichas en las tiendas de apps

Inversión en la app

Actualizaciones semanales de la app — tendencias de consumo, funciones para miembros, funciones de ingresos, actualizaciones de la plataforma, rendimiento

Aprovisionamiento de la app

Soporte prioritario — recibe ayuda primero, siempre

Community Design™ — estrategia de engagement, ingresos y crecimiento

Capacitación continua para tu equipo

Mighty Premier Membership — sesiones semanales de producto y talleres de estrategia de crecimiento

Mighty Cohost — tu asistente de IA

Incluido — crea Espacios, configura planes, envía anuncios y gestiona miembros

La arquitectura de tu producto

Espacios

Ilimitado — sin tope mientras tu comunidad crece

Funciones

Ilimitado

Automatizaciones

Ilimitado

Campos Personalizados

Ilimitado

APIs

API headless + MCP, basada en GraphQL — crea tus propias experiencias web y en app a medida

Migración

Contenido

75 lecciones del curso, 75 videos, 75 recursos adicionales

Miembros

Transferencias de miembros incluidas

Pagos

Actualizaciones de pago mediante un proceso de solicitud

Transmisión en vivo y almacenamiento

Horas de transmisión en vivo/mes

50 horas (compra más cuando quieras)

Almacenamiento

3TB (compra más cuando quieras)

Comisiones por transacción

Transacciones web

0.5% (la misma tarifa base que el Growth Plan)

Compras In-App en iOS

Se procesa con Apple In-App Purchase; Mighty no cobra ninguna comisión extra. La tasa exacta depende de tu inscripción en el App Store Small Business Program de Apple.

Disponible para comprar a la carta, además de cualquier plan:

Recursos de la app

Básico

Ícono de la app

Pantalla de inicio

Vista previa en la tienda de apps para Apple App Store y Google Play Store — hasta 5 imágenes

Prémium

Ícono de la app

Pantalla de inicio

Vista previa en la tienda de apps — plantillas de diseño premium, hasta 7 imágenes

Recursos de marketing — compilación de pantallas de la app para marketing o Páginas de Destino

Varias rondas de revisiones, director de arte y diseñador sénior dedicados

Recursos de Network

Básico

Colores de Network, logo de Network, encabezado global, imagen principal de Network

Logos del Espacio, banners e imágenes principales — hasta 10 de cada uno

Imagen de encabezado de la Página de Destino

Se carga directo en Mighty Cohost AI para autocompletar

Prémium

Colores de Network, logo de Network, encabezado global, imagen principal de Network

Logos del Espacio, banners e imágenes principales — hasta 20 de cada uno

Imagen de encabezado de la Página de Destino, más 2 imágenes del cuerpo de la Página de Destino

Hasta 3 propuestas de diseño, revisadas en vivo con un director de arte

Gestión comunitaria continua

Un plan de Community Design™ a la medida

Reuniones semanales con un estratega de la comunidad senior y un community manager

Gestión diaria de la comunidad, con supervisión de todo nuestro equipo

Compromiso mínimo de 3 meses

Servicios de lanzamiento

Posicionamiento y arquitectura de Network

Plan de engagement

Mapeo de tus ofertas y programas actuales

Migración de tu contenido, miembros y pagos actuales

Desarrollo de funciones personalizadas usando nuestras API de GraphQL

Lanzamiento de una nueva oferta o un nuevo proyecto

Compromiso mínimo de 3 meses

Paquetes de servicios adicionales

Cotizaciones a medida para ayuda puntual con Creatividad y Diseño, Crecimiento y embudos, Engagement y Retención, y Precios y Conversión

No se incluye en ningún plan: entrega de correos de marketing, ejecución en redes sociales o gestión de anuncios pagados. ¿Tienes preguntas sobre qué plan es el adecuado para ti? Escríbele a tu contacto de Mighty.

Producto

ComunidadCursosMiembrosMarketingPagosAdminCohost IA

Extensiones

APIsIntegracionesInsertosAutomatizaciones

Precios

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos los planes

Mighty Pro

Funciones ProServicios ProEstudios de caso ProOrganizaciones sin fines de lucro

Servicios

EstrategiaDiseñoMigraciónExpertos Mighty

Recursos

LibroPodcastDiseño de ComunidadesEstudios de casoCentro de recursosCapacitación en productoCentro de ayudaRegistro de cambiosDesarrolladores

Empresa

Acerca deCarrerasCentro de confianzaTérminos de servicioPolítica de privacidadAccesibilidad

Comparaciones

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

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Mighty Pro

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© 2026 Mighty Networks. Todos los derechos reservados.

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