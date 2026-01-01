Explora los detalles del Explore Plan
Apps de la marca y servicios
Encuentra el nivel de partnership ideal para tu comunidad, cursos y apps de la marca.
Tus Apps de la marca — iOS, Android, sitio web y fichas en las tiendas de apps
Inversión en la app
Actualizaciones semanales de la app — tendencias de consumo, funciones para miembros, funciones de ingresos, actualizaciones de la plataforma, rendimiento
Aprovisionamiento de la app
Soporte prioritario — recibe ayuda primero, siempre
Community Design™ — estrategia de engagement, ingresos y crecimiento
Capacitación continua para tu equipo
Mighty Premier Membership — sesiones semanales de producto y talleres de estrategia de crecimiento
Mighty Cohost — tu asistente de IA
Incluido — crea Espacios, configura planes, envía anuncios y gestiona miembros
La arquitectura de tu producto
Espacios
Ilimitado — sin tope mientras tu comunidad crece
Funciones
Ilimitado
Automatizaciones
Ilimitado
Campos Personalizados
Ilimitado
APIs
API headless + MCP, basada en GraphQL — crea tus propias experiencias web y en app a medida
Migración
Contenido
75 lecciones del curso, 75 videos, 75 recursos adicionales
Miembros
Transferencias de miembros incluidas
Pagos
Actualizaciones de pago mediante un proceso de solicitud
Transmisión en vivo y almacenamiento
Horas de transmisión en vivo/mes
50 horas (compra más cuando quieras)
Almacenamiento
3TB (compra más cuando quieras)
Comisiones por transacción
Transacciones web
0.5% (la misma tarifa base que el Growth Plan)
Compras In-App en iOS
Se procesa con Apple In-App Purchase; Mighty no cobra ninguna comisión extra. La tasa exacta depende de tu inscripción en el App Store Small Business Program de Apple.
Disponible para comprar a la carta, además de cualquier plan:
Recursos de la app
Básico
Ícono de la app
Pantalla de inicio
Vista previa en la tienda de apps para Apple App Store y Google Play Store — hasta 5 imágenes
Prémium
Ícono de la app
Pantalla de inicio
Vista previa en la tienda de apps — plantillas de diseño premium, hasta 7 imágenes
Recursos de marketing — compilación de pantallas de la app para marketing o Páginas de Destino
Varias rondas de revisiones, director de arte y diseñador sénior dedicados
Recursos de Network
Básico
Colores de Network, logo de Network, encabezado global, imagen principal de Network
Logos del Espacio, banners e imágenes principales — hasta 10 de cada uno
Imagen de encabezado de la Página de Destino
Se carga directo en Mighty Cohost AI para autocompletar
Prémium
Colores de Network, logo de Network, encabezado global, imagen principal de Network
Logos del Espacio, banners e imágenes principales — hasta 20 de cada uno
Imagen de encabezado de la Página de Destino, más 2 imágenes del cuerpo de la Página de Destino
Hasta 3 propuestas de diseño, revisadas en vivo con un director de arte
Gestión comunitaria continua
Un plan de Community Design™ a la medida
Reuniones semanales con un estratega de la comunidad senior y un community manager
Gestión diaria de la comunidad, con supervisión de todo nuestro equipo
Compromiso mínimo de 3 meses
Servicios de lanzamiento
Posicionamiento y arquitectura de Network
Plan de engagement
Mapeo de tus ofertas y programas actuales
Migración de tu contenido, miembros y pagos actuales
Desarrollo de funciones personalizadas usando nuestras API de GraphQL
Lanzamiento de una nueva oferta o un nuevo proyecto
Compromiso mínimo de 3 meses
Paquetes de servicios adicionales
Cotizaciones a medida para ayuda puntual con Creatividad y Diseño, Crecimiento y embudos, Engagement y Retención, y Precios y Conversión
No se incluye en ningún plan: entrega de correos de marketing, ejecución en redes sociales o gestión de anuncios pagados. ¿Tienes preguntas sobre qué plan es el adecuado para ti? Escríbele a tu contacto de Mighty.
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14 días. No se necesita tarjeta de crédito.