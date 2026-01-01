Cotizaciones a medida para ayuda puntual con Creatividad y Diseño, Crecimiento y embudos, Engagement y Retención, y Precios y Conversión

Gestión diaria de la comunidad, con supervisión de todo nuestro equipo

Reuniones semanales con un estratega de la comunidad senior y un community manager

Hasta 3 propuestas de diseño, revisadas en vivo con un director de arte

Imagen de encabezado de la Página de Destino, más 2 imágenes del cuerpo de la Página de Destino

Recursos de marketing — compilación de pantallas de la app para marketing o Páginas de Destino

Vista previa en la tienda de apps para Apple App Store y Google Play Store — hasta 5 imágenes

No se incluye en ningún plan: entrega de correos de marketing, ejecución en redes sociales o gestión de anuncios pagados. ¿Tienes preguntas sobre qué plan es el adecuado para ti? Escríbele a tu contacto de Mighty.