Voir les détails de l’Explore Plan

Applications de marque et services

Trouve le bon niveau de partenariat pour ta communauté, tes cours et tes applications de marque.

Tes applications de marque — iOS, Android, site web et fiches sur les stores

Investissement dans l’appli

Mises à jour hebdo de l’appli — tendances grand public, fonctionnalités pour les membres, fonctionnalités de revenus, mises à jour de la plateforme, performance

Provisionnement de l’appli

Support prioritaire — tu es aidé en premier, à chaque fois

Community Design™ — stratégie d’engagement, de revenus et de croissance

Formation continue de l’équipe

Mighty Premier Membership — sessions produit hebdo & ateliers de stratégie de croissance

Mighty Cohost — ton assistant IA

Inclus — crée des Espaces, configure des forfaits, envoie des annonces et gère les membres

Ton architecture produit

Espaces

Illimité — aucun plafond à mesure que ta communauté grandit

Fonctionnalités

Illimité

Automatisations

Illimité

Champs personnalisés

Illimité

API

API headless + MCP, basée sur GraphQL — crée tes propres expériences web et appli sur mesure

Migration

Contenu

75 leçons de cours, 75 vidéos, 75 ressources supplémentaires

Membres

Transferts de membres inclus

Paiements

Mises à jour de paiement via un processus de demande

Diffusion en live & stockage

Heures de diffusion en live/mois

50 heures (achète-en plus quand tu veux)

Stockage

3 To (achète-en plus quand tu veux)

Frais de transaction

Transactions web

0,5% (même taux de base que le Growth Plan)

Achats intégrés sur iOS

Traitement via Apple In-App Purchase; Mighty n’ajoute aucun frais supplémentaire. Le taux exact dépend de ton inscription à l’App Store Small Business Program d’Apple.

Disponible à l’achat à la carte, en plus de n’importe quel forfait:

Ressources de l’appli

Basique

Icône de l’appli

Écran de démarrage

Aperçu App Store pour l’Apple App Store et le Google Play Store — jusqu’à 5 images

Prémium

Icône de l’appli

Écran de démarrage

Aperçu App Store — modèles de design premium, jusqu’à 7 images

Ressources marketing — compilation d’écrans de l’app pour le marketing ou des pages d'accueil

Plusieurs séries de révisions, avec un directeur artistique et un designer senior dédiés

Ressources du Network

Basique

Couleurs du Network, logo du Network, en-tête global, image principale du Network

Logos d’Espace, bannières et images principales — jusqu’à 10 de chaque

Image d’en-tête de la page d'accueil

S’intègre directement à Mighty Cohost AI pour se remplir automatiquement

Prémium

Couleurs du Network, logo du Network, en-tête global, image principale du Network

Logos d’Espace, bannières et images principales — jusqu’à 20 de chaque

Image d’en-tête de la page d'accueil, plus 2 images du corps de la page d'accueil

Jusqu’à 3 pistes créatives, examinées en direct avec un directeur artistique

Gestion communautaire continue

Un forfait Community Design™ sur mesure

Rendez-vous hebdo avec un stratège de la community senior et un community manager

Gestion quotidienne de la communauté, avec supervision de toute notre équipe

Engagement minimum de 3 mois

Services de lancement

Positionnement et architecture du Network

Forfait d’engagement

Cartographie de tes offres et programmes existants

Migration de ton contenu existant, de tes membres et de tes paiements

Développement de fonctionnalités sur mesure via nos API GraphQL

Lancement d’une nouvelle offre ou d’un nouveau projet

Engagement minimum de 3 mois

Packs de services supplémentaires

Devis sur mesure pour un coup de main ponctuel sur la création & le design, la croissance & les tunnels, l’engagement & la rétention, et les prix & la conversion

Non inclus dans aucun forfait: l’envoi d’e-mails marketing, l’exécution sur les réseaux sociaux ou la gestion des publicités payantes. Des questions sur le forfait fait pour toi ? Contacte ton interlocuteur Mighty.

Produit

CommunautéCoursMembresMarketingPaiementsAdministrateurCohost IA

Extensions

APIIntégrationsIntégrationsAutomatisations

Tarification

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTous les plans

Mighty Pro

Fonctionnalités ProServices ProÉtudes de cas ProOrganisations à but non lucratif

Services

StratégieConceptionMigrationMighty Experts

Ressources

LivrePodcastCommunity DesignÉtudes de casCentre de ressourcesFormation ProduitCentre d'aideJournal des modificationsDéveloppeurs

Entreprise

À proposCarrièresCentre de confianceConditions d'utilisation du servicePolitique de confidentialitéAccessibilité

Comparatifs

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Téléchargez l'application

Démarrez votre essai gratuit

14 jours. Aucune carte de crédit requise.

Produit

CommunautéCoursMembresMarketingPaiementsAdministrateurCohost IA

Extensions

APIIntégrationsIntégrationsAutomatisations

Tarification

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTous les plans

Mighty Pro

Fonctionnalités ProServices ProÉtudes de cas ProOrganisations à but non lucratif

Services

StratégieConceptionMigrationMighty Experts

Ressources

LivrePodcastCommunity DesignÉtudes de casCentre de ressourcesFormation ProduitCentre d'aideJournal des modificationsDéveloppeurs

Entreprise

À proposCarrièresCentre de confianceConditions d'utilisation du servicePolitique de confidentialitéAccessibilité

Comparatifs

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2026 Mighty Networks. Tous droits réservés.

© 2026 Mighty Networks. Tous droits réservés.