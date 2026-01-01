Dettagli dell'Explore Plan

App brandizzate e servizi

Trova il giusto livello di partnership per la tua community, i tuoi corsi e le tue app brandizzate.

Le tue app brandizzate: iOS, Android, sito web e schede sull'App Store

Investimento per l'app

Aggiornamenti settimanali dell'app: trend dei consumatori, funzionalità per i membri, funzionalità di monetizzazione, aggiornamenti della piattaforma e performance

Provisioning dell'app

Supporto prioritario: ricevi aiuto prima degli altri, sempre

Community Design™: Strategia di engagement, entrate e crescita

Formazione continua del team

Membership Mighty Premier: sessioni settimanali sul prodotto e laboratori sulle strategie di crescita

Mighty Cohost: Il tuo assistente IA

Incluso: crea spazi, imposta piani, invia annunci e gestisce i membri

L'architettura del tuo prodotto

Spazi

Illimitato: nessun limite man mano che la tua community cresce

Funzionalità

Illimitato

Automazioni

Illimitato

Campi personalizzati

Illimitato

API

API Headless + MCP, basate su GraphQL: crea le tue esperienze web e app personalizzate

Migrazione

Contenuto

75 lezioni del corso, 75 video, 75 risorse aggiuntive

Membri

Trasferimenti dei membri inclusi

Pagamenti

Aggiornamenti dei pagamenti tramite un processo di candidatura

Trasmissioni live e archiviazione

Ore di trasmissione live/mese

50 ore (acquistane di più in qualsiasi momento)

Archiviazione

3TB (acquistane di più in qualsiasi momento)

Commissioni di Transazione

Transazioni web

0,5% (stessa tariffa base del Growth Plan)

Acquisti In-App su iOS

Elaborati tramite acquisti in-app di Apple; Mighty non aggiunge commissioni extra. La tariffa esatta dipende dalla tua iscrizione all'App Store Small Business Program di Apple.

Disponibile per l'acquisto à la carte, in aggiunta a qualsiasi piano:

Risorse dell'app

Base

Icona dell'app

Schermata di avvio

Anteprima App Store per Apple App Store e Google Play Store: fino a 5 immagini

Premium

Icona dell'app

Schermata di avvio

Anteprima App Store: template di design premium, fino a 7 immagini

Risorse di marketing: raccolta di schermate dell'app per marketing o landing page

Diversi cicli di revisione, Art Director dedicato e Senior Designer

Risorse del Network

Base

Colori del Network, logo del Network, header globale, immagine principale del Network

Loghi, banner e immagini principali degli spazi: fino a 10 ciascuno

Immagine di header della landing page

Si inserisce direttamente nell'IA di Mighty Cohost per la compilazione automatica

Premium

Colori del Network, logo del Network, header globale, immagine principale del Network

Loghi, banner e immagini principali degli spazi: fino a 20 ciascuno

Immagine di header della landing page, più 2 immagini per il corpo della landing page

Fino a 3 direzioni di design, revisionate in diretta con un Art Director

Gestione continua della community

Un piano Community Design™ su misura

Incontri settimanali con uno stratega della community senior e un community manager

Gestione quotidiana della community con la supervisione di tutto il nostro team

Impegno minimo di 3 mesi

Servizi di lancio

Posizionamento e architettura del Network

Piano di engagement

Mappatura delle tue offerte e programmi esistenti

Migrazione dei tuoi contenuti, membri e pagamenti esistenti

Sviluppo di funzionalità personalizzate utilizzando le nostre API GraphQL

Lancio di una nuova offerta o nuova iniziativa

Impegno minimo di 3 mesi

Pacchetti di servizi aggiuntivi

Preventivi personalizzati per un aiuto una tantum con Creatività e design, Crescita e funnel, Engagement e retention, e Prezzi e conversioni

Non incluso in alcun piano: invio di email marketing, gestione dei social media o gestione di annunci a pagamento. Hai qualche domanda su quale sia il piano giusto per te? Contatta il tuo referente Mighty.

Prodotto

CommunityCorsiMembriMarketingPagamentiamministrazioneAI Cohost

Estensioni

APIIntegrazioniIncorporamentiAutomazioni

Prezzi

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTutti i piani

Mighty Pro

Funzionalità ProServizi ProCase Study ProOrganizzazioni senza scopo di lucro

Servizi

StrategiaDesignMigrazioneMighty Experts

Risorse

LibroPodcastCommunity DesignCase StudyCentro RisorseFormazione sul prodottoCentro assistenzaRegistro delle modificheSviluppatori

Azienda

InformazioniCarriereTrust CenterTermini di ServizioInformativa sulla PrivacyAccessibilità

Confronti

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Scarica l’app

Inizia la tua prova gratuita

14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.

Prodotto

CommunityCorsiMembriMarketingPagamentiamministrazioneAI Cohost

Estensioni

APIIntegrazioniIncorporamentiAutomazioni

Prezzi

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTutti i piani

Mighty Pro

Funzionalità ProServizi ProCase Study ProOrganizzazioni senza scopo di lucro

Servizi

StrategiaDesignMigrazioneMighty Experts

Risorse

LibroPodcastCommunity DesignCase StudyCentro RisorseFormazione sul prodottoCentro assistenzaRegistro delle modificheSviluppatori

Azienda

InformazioniCarriereTrust CenterTermini di ServizioInformativa sulla PrivacyAccessibilità

Confronti

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2026 Mighty Networks. Tutti i diritti riservati.

© 2026 Mighty Networks. Tutti i diritti riservati.