Dettagli dell'Explore Plan
App brandizzate e servizi
Trova il giusto livello di partnership per la tua community, i tuoi corsi e le tue app brandizzate.
Le tue app brandizzate: iOS, Android, sito web e schede sull'App Store
Investimento per l'app
Aggiornamenti settimanali dell'app: trend dei consumatori, funzionalità per i membri, funzionalità di monetizzazione, aggiornamenti della piattaforma e performance
Provisioning dell'app
Supporto prioritario: ricevi aiuto prima degli altri, sempre
Community Design™: Strategia di engagement, entrate e crescita
Formazione continua del team
Membership Mighty Premier: sessioni settimanali sul prodotto e laboratori sulle strategie di crescita
Mighty Cohost: Il tuo assistente IA
Incluso: crea spazi, imposta piani, invia annunci e gestisce i membri
L'architettura del tuo prodotto
Spazi
Illimitato: nessun limite man mano che la tua community cresce
Funzionalità
Illimitato
Automazioni
Illimitato
Campi personalizzati
Illimitato
API
API Headless + MCP, basate su GraphQL: crea le tue esperienze web e app personalizzate
Migrazione
Contenuto
75 lezioni del corso, 75 video, 75 risorse aggiuntive
Membri
Trasferimenti dei membri inclusi
Pagamenti
Aggiornamenti dei pagamenti tramite un processo di candidatura
Trasmissioni live e archiviazione
Ore di trasmissione live/mese
50 ore (acquistane di più in qualsiasi momento)
Archiviazione
3TB (acquistane di più in qualsiasi momento)
Commissioni di Transazione
Transazioni web
0,5% (stessa tariffa base del Growth Plan)
Acquisti In-App su iOS
Elaborati tramite acquisti in-app di Apple; Mighty non aggiunge commissioni extra. La tariffa esatta dipende dalla tua iscrizione all'App Store Small Business Program di Apple.
Disponibile per l'acquisto à la carte, in aggiunta a qualsiasi piano:
Risorse dell'app
Base
Icona dell'app
Schermata di avvio
Anteprima App Store per Apple App Store e Google Play Store: fino a 5 immagini
Premium
Icona dell'app
Schermata di avvio
Anteprima App Store: template di design premium, fino a 7 immagini
Risorse di marketing: raccolta di schermate dell'app per marketing o landing page
Diversi cicli di revisione, Art Director dedicato e Senior Designer
Risorse del Network
Base
Colori del Network, logo del Network, header globale, immagine principale del Network
Loghi, banner e immagini principali degli spazi: fino a 10 ciascuno
Immagine di header della landing page
Si inserisce direttamente nell'IA di Mighty Cohost per la compilazione automatica
Premium
Colori del Network, logo del Network, header globale, immagine principale del Network
Loghi, banner e immagini principali degli spazi: fino a 20 ciascuno
Immagine di header della landing page, più 2 immagini per il corpo della landing page
Fino a 3 direzioni di design, revisionate in diretta con un Art Director
Gestione continua della community
Un piano Community Design™ su misura
Incontri settimanali con uno stratega della community senior e un community manager
Gestione quotidiana della community con la supervisione di tutto il nostro team
Impegno minimo di 3 mesi
Servizi di lancio
Posizionamento e architettura del Network
Piano di engagement
Mappatura delle tue offerte e programmi esistenti
Migrazione dei tuoi contenuti, membri e pagamenti esistenti
Sviluppo di funzionalità personalizzate utilizzando le nostre API GraphQL
Lancio di una nuova offerta o nuova iniziativa
Impegno minimo di 3 mesi
Pacchetti di servizi aggiuntivi
Preventivi personalizzati per un aiuto una tantum con Creatività e design, Crescita e funnel, Engagement e retention, e Prezzi e conversioni
Non incluso in alcun piano: invio di email marketing, gestione dei social media o gestione di annunci a pagamento. Hai qualche domanda su quale sia il piano giusto per te? Contatta il tuo referente Mighty.
Inizia la tua prova gratuita
14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.