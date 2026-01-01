Explore Plan-details

Merkapps en services

Vind het juiste niveau van samenwerking voor je community, cursussen en merkapps.

Jouw merkapps — iOS, Android, website en App Store-vermeldingen

App-investering

Wekelijkse app-updates — consumententrends, functies voor leden, omzetfuncties, platformupdates, prestaties

App-provisioning

Voorrang bij support — word altijd als eerste geholpen

Community Design™ — Strategie voor engagement, omzet en groei

Doorlopende teamtraining

Mighty Premier-lidmaatschap — wekelijkse productsessies & workshops voor groeistrategie

Mighty Cohost — Jouw AI-assistent

Inbegrepen — bouwt Ruimtes, stelt plannen in, verstuurt aankondigingen en beheert leden

Jouw productarchitectuur

Ruimtes

Onbeperkt — geen limiet naarmate je community groeit

Functies

Onbeperkt

Automatiseringen

Onbeperkt

Aangepaste velden

Onbeperkt

API's

Headless API + MCP, gebouwd op GraphQL — bouw je eigen aangepaste web- en app-ervaringen

Migratie

Inhoud

75 Cursuslessen, 75 video's, 75 extra assets

Leden

Overdrachten van leden inbegrepen

Betalingen

Betalingsupdates via een aanvraagprocedure

Livestreaming & opslag

Livestream-uren/maand

50 uur (koop er op elk moment meer bij)

Opslag

3TB (koop er op elk moment meer bij)

Transactiekosten

Webtransacties

0,5% (hetzelfde basistarief als het Growth Plan)

iOS in-app aankopen

Verwerkt via Apple In-App Purchase; Mighty rekent geen extra kosten. Het exacte tarief hangt af van je deelname aan het App Store Small Business Program van Apple.

À la carte aan te schaffen, bovenop elk plan:

App-assets

Basis

App-icoon

Opstartscherm

App Store-preview voor Apple App Store en Google Play Store — tot 5 afbeeldingen

Premium

App-icoon

Opstartscherm

App Store-preview — premium designsjablonen, tot 7 afbeeldingen

Marketingassets — compilatie van app-schermen voor marketing of landingspagina's

Meerdere revisierondes, vaste Art Director en Senior Designer

Network-assets

Basis

Network-kleuren, Network-logo, globale header, primaire Network-afbeelding

Ruimte-logo's, banners en primaire afbeeldingen — tot 10 van elk

Headerafbeelding voor landingspagina

Direct in Mighty Cohost AI te plaatsen om automatisch in te vullen

Premium

Network-kleuren, Network-logo, globale header, primaire Network-afbeelding

Ruimte-logo's, banners en primaire afbeeldingen — tot 20 van elk

Headerafbeelding voor de landingspagina, plus 2 body-afbeeldingen voor de landingspagina

Maximaal 3 ontwerprichtingen, live besproken met een Art Director

Doorlopend community management

Een Community Design™-plan op maat

Wekelijkse meetings met een senior communitystrateeg en communitymanager

Dagelijks communitybeheer onder toezicht van ons volledige team

Minimale looptijd van 3 maanden

Starten-services

Network-positionering en -architectuur

Engagementplan

Je bestaande aanbiedingen en programma's in kaart brengen

Migratie van je bestaande content, leden en betalingen

Ontwikkeling van functies op maat met behulp van onze GraphQL-API's

Een nieuw aanbod of nieuwe onderneming starten

Minimale looptijd van 3 maanden

Aanvullende servicepakketten

Offertes op maat voor eenmalige hulp bij Creatie & Design, Groei & Funnels, Engagement & Retentie, en Prijzen & Conversie

Niet inbegrepen bij enig plan: verzending van marketing-e-mails, uitvoering van social media of beheer van betaalde advertenties. Heb je vragen over welk plan het beste bij je past? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Mighty.

Product

CommunityCursussenLedenMarketingBetalingenNetworkbeheerAI Cohost

Extensies

API'sIntegratiesEmbedsAutomatiseringen

Prijzen

Launch PlanScale PlanGrowth PlanAlle plannen

Mighty Pro

Pro-functiesPro DienstenPro Casestudy'sNon-profitorganisaties

Diensten

StrategieOntwerpMigratieMighty Experts

Hulpmiddelen

BoekPodcastCommunity DesignCase studiesHulpmiddelencentrumProducttrainingHelpcentrumChangelogOntwikkelaars

Bedrijf

OverCarrièresTrust CenterGebruiksvoorwaardenPrivacybeleidToegankelijkheid

Vergelijkingen

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

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Product

CommunityCursussenLedenMarketingBetalingenNetworkbeheerAI Cohost

Extensies

API'sIntegratiesEmbedsAutomatiseringen

Prijzen

Launch PlanScale PlanGrowth PlanAlle plannen

Mighty Pro

Pro-functiesPro DienstenPro Casestudy'sNon-profitorganisaties

Diensten

StrategieOntwerpMigratieMighty Experts

Hulpmiddelen

BoekPodcastCommunity DesignCase studiesHulpmiddelencentrumProducttrainingHelpcentrumChangelogOntwikkelaars

Bedrijf

OverCarrièresTrust CenterGebruiksvoorwaardenPrivacybeleidToegankelijkheid

Vergelijkingen

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2026 Mighty Networks. Alle rechten voorbehouden.

© 2026 Mighty Networks. Alle rechten voorbehouden.