Detalhes do Explore Plan
Apps de marca e serviços
Encontre o nível certo de parceria para sua comunidade, cursos e apps de marca.
Seus Apps de marca — iOS, Android, site e listagens na App Store
Investimento no app
Atualizações semanais do app — tendências de consumo, recursos para membros, recursos de receita, atualizações da plataforma, desempenho
Provisionamento do app
Suporte prioritário — receba ajuda primeiro, sempre
Community Design™ — Estratégia de engajamento, receita e crescimento
Educação contínua da equipe
Assinatura Mighty Premier — sessões semanais sobre o produto e workshops de estratégia de crescimento
Mighty Cohost — Seu assistente de IA
Incluído — cria Espaços, configura planos, envia anúncios e gerencia membros
A arquitetura do seu produto
Espaços
Ilimitado — sem limite à medida que sua comunidade cresce
Recursos
Ilimitado
Automações
Ilimitado
Campos Personalizados
Ilimitado
APIs
API Headless + MCP, construído em GraphQL — crie suas próprias experiências personalizadas para web e apps
Migração
Conteúdo
75 lições de curso, 75 vídeos, 75 recursos adicionais
Membros
Transferências de membros incluídas
Pagamentos
Atualizações de pagamento por meio de um processo de solicitação
Transmissão ao vivo e armazenamento
Horas de transmissão ao vivo por mês
50 horas (compre mais a qualquer momento)
Armazenamento
3TB (compre mais a qualquer momento)
Taxas de Transação
Transações na web
0,5% (mesma taxa base do Growth Plan)
Compras no App para iOS
Processado via Apple In-App Purchase; a Mighty não adiciona nenhuma taxa extra. A taxa exata depende da sua inscrição no App Store Small Business Program da Apple.
Disponível para compra à la carte, além de qualquer plano:
Ativos do app
Básico
Ícone do app
Tela de abertura
Prévia da App Store para a Apple App Store e Google Play Store — até 5 imagens
Premium
Ícone do app
Tela de abertura
Prévia da App Store — modelos de design premium, até 7 imagens
Ativos de marketing — compilação de telas do app para marketing ou páginas de destino
Múltiplas rodadas de revisões, diretor de arte e designer sênior dedicados
Ativos da Network
Básico
Cores da Network, logotipo da Network, cabeçalho global, imagem principal da Network
Logotipos, banners e imagens principais do Espaço — até 10 de cada
Imagem de cabeçalho da página de destino
É inserido diretamente na IA do Mighty Cohost para preenchimento automático
Premium
Cores da Network, logotipo da Network, cabeçalho global, imagem principal da Network
Logotipos, banners e imagens principais do Espaço — até 20 de cada
Imagem de cabeçalho da página de destino, além de 2 imagens de corpo da página de destino
Até 3 direções de design, revisadas ao vivo com um diretor de arte
Gestão Contínua de Comunidade
Um plano personalizado de Community Design™
Reuniões semanais com um estrategista comunitário sênior e um gerente de comunidade
Gestão diária da comunidade com a supervisão de toda a nossa equipe
Compromisso mínimo de 3 meses
Serviços de lançamento
Posicionamento e arquitetura da Network
Plano de engajamento
Mapeamento das suas ofertas e programas existentes
Migração do seu conteúdo, membros e pagamentos existentes
Desenvolvimento de recursos personalizados usando nossas APIs GraphQL
Lançamento de uma nova oferta ou um novo empreendimento
Compromisso mínimo de 3 meses
Pacotes de serviços adicionais
Orçamentos personalizados para ajuda pontual com Criação e Design, Crescimento e Funis, Engajamento e Retenção, e Preços e Conversão
Não incluído em nenhum plano: entrega de e-mails de marketing, execução de mídias sociais ou gerenciamento de anúncios pagos. Tem perguntas sobre qual plano é o certo para você? Entre em contato com seu contato da Mighty.
Comece seu teste grátis
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.