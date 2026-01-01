Detalhes do Explore Plan

Apps de marca e serviços

Encontre o nível certo de parceria para sua comunidade, cursos e apps de marca.

Seus Apps de marca — iOS, Android, site e listagens na App Store

Investimento no app

Atualizações semanais do app — tendências de consumo, recursos para membros, recursos de receita, atualizações da plataforma, desempenho

Provisionamento do app

Suporte prioritário — receba ajuda primeiro, sempre

Community Design™ — Estratégia de engajamento, receita e crescimento

Educação contínua da equipe

Assinatura Mighty Premier — sessões semanais sobre o produto e workshops de estratégia de crescimento

Mighty Cohost — Seu assistente de IA

Incluído — cria Espaços, configura planos, envia anúncios e gerencia membros

A arquitetura do seu produto

Espaços

Ilimitado — sem limite à medida que sua comunidade cresce

Recursos

Ilimitado

Automações

Ilimitado

Campos Personalizados

Ilimitado

APIs

API Headless + MCP, construído em GraphQL — crie suas próprias experiências personalizadas para web e apps

Migração

Conteúdo

75 lições de curso, 75 vídeos, 75 recursos adicionais

Membros

Transferências de membros incluídas

Pagamentos

Atualizações de pagamento por meio de um processo de solicitação

Transmissão ao vivo e armazenamento

Horas de transmissão ao vivo por mês

50 horas (compre mais a qualquer momento)

Armazenamento

3TB (compre mais a qualquer momento)

Taxas de Transação

Transações na web

0,5% (mesma taxa base do Growth Plan)

Compras no App para iOS

Processado via Apple In-App Purchase; a Mighty não adiciona nenhuma taxa extra. A taxa exata depende da sua inscrição no App Store Small Business Program da Apple.

Disponível para compra à la carte, além de qualquer plano:

Ativos do app

Básico

Ícone do app

Tela de abertura

Prévia da App Store para a Apple App Store e Google Play Store — até 5 imagens

Premium

Ícone do app

Tela de abertura

Prévia da App Store — modelos de design premium, até 7 imagens

Ativos de marketing — compilação de telas do app para marketing ou páginas de destino

Múltiplas rodadas de revisões, diretor de arte e designer sênior dedicados

Ativos da Network

Básico

Cores da Network, logotipo da Network, cabeçalho global, imagem principal da Network

Logotipos, banners e imagens principais do Espaço — até 10 de cada

Imagem de cabeçalho da página de destino

É inserido diretamente na IA do Mighty Cohost para preenchimento automático

Premium

Cores da Network, logotipo da Network, cabeçalho global, imagem principal da Network

Logotipos, banners e imagens principais do Espaço — até 20 de cada

Imagem de cabeçalho da página de destino, além de 2 imagens de corpo da página de destino

Até 3 direções de design, revisadas ao vivo com um diretor de arte

Gestão Contínua de Comunidade

Um plano personalizado de Community Design™

Reuniões semanais com um estrategista comunitário sênior e um gerente de comunidade

Gestão diária da comunidade com a supervisão de toda a nossa equipe

Compromisso mínimo de 3 meses

Serviços de lançamento

Posicionamento e arquitetura da Network

Plano de engajamento

Mapeamento das suas ofertas e programas existentes

Migração do seu conteúdo, membros e pagamentos existentes

Desenvolvimento de recursos personalizados usando nossas APIs GraphQL

Lançamento de uma nova oferta ou um novo empreendimento

Compromisso mínimo de 3 meses

Pacotes de serviços adicionais

Orçamentos personalizados para ajuda pontual com Criação e Design, Crescimento e Funis, Engajamento e Retenção, e Preços e Conversão

Não incluído em nenhum plano: entrega de e-mails de marketing, execução de mídias sociais ou gerenciamento de anúncios pagos. Tem perguntas sobre qual plano é o certo para você? Entre em contato com seu contato da Mighty.

Produto

ComunidadeCursosMembrosMarketingPagamentosAdminAI Cohost

Extensões

APIsIntegraçõesIncorporaçõesAutomações

Preços

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos os planos

Mighty Pro

Recursos ProServiços ProCases de Sucesso ProSem fins lucrativos

Serviços

EstratégiaDesignMigraçãoMighty Experts

Recursos

LivroPodcastDesign de ComunidadeEstudos de CasoCentral de RecursosTreinamento de ProdutoCentral de AjudaRegistro de alteraçõesDesenvolvedores

Empresa

SobreCarreirasCentro de ConfiançaTermos de ServiçoPolítica de PrivacidadeAcessibilidade

Comparações

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

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14 dias. Não é necessário cartão de crédito.

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Mighty Pro

Recursos ProServiços ProCases de Sucesso ProSem fins lucrativos

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EstratégiaDesignMigraçãoMighty Experts

Recursos

LivroPodcastDesign de ComunidadeEstudos de CasoCentral de RecursosTreinamento de ProdutoCentral de AjudaRegistro de alteraçõesDesenvolvedores

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© 2026 Mighty Networks. Todos os direitos reservados.

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